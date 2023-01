Após mudança da CBF, FCF define critérios de vagas para a Copa do Brasil 2024

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu quais serão os critérios para preencher as três vagas ofertadas para a disputa da Copa do Brasil 2024.

Após o Conselho Técnico Extraordinário, realizado na última quarta-feira, 4, ficou decidido que os times classificados para a disputa do torneio nacional - através das vagas disponibilizadas pela Federação Cearense - serão o Campeão e o Vice-Campeão do Estadual e o vencedor da Taça Fares Lopes.

Antes, a FCF disponibilizava uma vaga ao vencedor da Taça Pedro Basílio, ao invés de bonificar o segundo colocado do Estadual. Porém, devido a mudanças nos critérios da CBF, houve uma modificação no Regulamento Específico do Campeonato Cearense, que alterou os requisitos de classificação para a Copa do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará e Fortaleza são indicados no prêmio Brand Bola Awards de 2022

Ferroviário anuncia atacante com passagem pelo futebol cearense

Caucaia treina cobrança de pênalti antes de duelo contra o Santa Cruz pelo Nordestão

Vale lembrar que para conquistar a vaga através da Fares Lopes o torneio deve ser realizado com, pelo menos, quatro clubes da elite do futebol cearense.

+ Valorizado, Campeonato Cearense 2023 recebe proposta de empresa de streaming



Taça Pedro Basílio seguirá normalmente

Apesar de não garantir mais uma vaga na Copa do Brasil ao vencedor, a Taça Pedro Basílio ocorrerá normalmente como um torneio oficial da Federação. A competição, que seria disputada por oito equipes do Campeonato Cearense, agora conta com a participação da dupla Ceará e Fortaleza.

O campeão da taça será a equipe que tiver a melhor campanha na Primeira Fase do Estadual.

Tags