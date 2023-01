Ceará e Fortaleza são indicados no prêmio Brand Bola Awards de 2022

O futebol cearense será representado por Ceará e Fortaleza no “Brand Bola Awards”, referente ao ano de 2022. A votação do prêmio, promovido pelo portal de marketing Brand Bola, acontece de forma digital até às 15 horas da próxima segunda-feira, 9, através do seguinte link: https://t.me/s/brandbola/1671.

Ao todo, a premiação conta com oito categorias: Melhor Social Media de Clube; Melhor WebTV de Clube; Melhor Ação/Ativação de Clube; Melhor Ação/Ativação Social de Clube; Melhor Profissional de Marketing no Futebol; Melhor Agência de Marketing Esportivo; Melhor Designer Esportivo; Melhor Canal de Futebol.

João Costa, executivo de marketing do Ceará, e Márcio Persivo, gerente de marketing do Fortaleza, concorrem ao prêmio de “melhor profissional de marketing”. Seus concorrentes são: Bruno Brum (End To End), Everaldo Coelho (Palmeiras), Rodrigo Sanches (Cruzeiro), Victor Silva (Santa Cruz).

O Vovô ainda tem representantes em outras duas categorias. Fausto Filho, coordenador de marketing do alviengro, concorre como “melhor social media de clube”, enquanto a campanha “Nossa Luta”, que foi realizada em alusão ao Dia da Consciência Negra, disputa na “melhor ação/ativação de clube”.

