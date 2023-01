Caucaia treina cobrança de pênalti antes de duelo contra o Santa Cruz pelo Nordestão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 5, às 21h30min, no estádio do Arruda, em Pernambuco

O Caucaia segue em preparação para o duelo diante do Santa Cruz, em jogo válido pela fase pré-eliminatória da Copa do Nordeste. Na última segunda, 2, o grupo comandado pro Roberto Carlos fez atividades focadas em bola parada. Houve ainda um momento do treino em que a equipe metropolitana trabalhou cobranças de pênalti, já que o avanço na competição poderá ser decidido por meio de cobranças em caso de empate no tempo regulamentar.

A Raposa Metropolitana realiza atividades focadas na partida até a próxima quarta-feira, 4. Pela manhã, o time viaja até Pernambuco, realiza atividades de apronto no CT do Náutico no período vespertino e, em seguida, entra em concentração para o jogo. Caucaia e Santa Cruz se enfrentam na próxima quinta-feira, 5, às 21h30min, no Arrudão.

Santa Cruz tem dúvidas para jogo contra o Caucaia

Mandante no embate, o Santa Cruz também segue em preparação para o duelo diante do Caucaia. O grupo pernambucano está invicto na pré-temporada, quando disputou cinco jogos e saiu vitorioso em dois embates, tendo empatado três duelos.

Para o embate, o Tricolor do Arruda possui uma dúvidas. A principal delas é o lateral-esquerdo Ítalo Silva. O atacante Ariel é desfalque certo para o jogo, de acordo com informações do Globo Esporte PE.

