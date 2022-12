CBF retira vaga de Pacajus na Copa do Brasil e concede ao Iguatu; entenda

Erro da Federação Cearense na organização da Taça Fares Lopes foi determinante para que a CBF não concedesse a vaga ao Pacajus, campeão do torneio, na Copa do Brasil

Atual campeão da Taça Fares Lopes, o Pacajus não estará na Copa do Brasil 2023. A decisão partiu da CBF, que enviou um ofício à Federação Cearense de Futebol (FCF) afirmando que o campeonato regional não foi realizado aos moldes previamente estabelecidos para que o vencedor da competição estadual conquistasse uma vaga no principal torneio de clubes do futebol nacional.

Para que o campeão da Fares Lopes fosse premiado com a vaga, o torneio precisaria contar com pelo menos quatro equipes da Série A do Campeonato Cearense, e apenas três dos cinco times que participaram da competição atendiam esses requisitos: Pacajus, Maracanã e Icasa.

Com isso, o Iguatu participará da Copa do Brasil no lugar do Pacajus por ter sido o quarto colocado na classificação geral do Estadual em 2022. Veja a explicação em um trecho do ofício abaixo.

“Considerando o disposto no art. 15, §§ 1º e 2º do próprio Regulamento do Campeonato Cearense da Série A 2022, o Campeão Cearense foi o Fortaleza Esporte Clube, o Vice-Campeão o Caucaia Esporte Clube, o 3º Colocado o Ferroviário Atlético Clube, e o 4º Colocado a Associação Desportiva Iguatu.

Portanto, considerando que os 3 (três) primeiros colocados já obtiveram vagas na Copa do Brasil 2023 por outros critérios, a vaga deve ser preenchida obrigatoriamente pela Associação Desportiva Iguatu, próximo clube melhor colocado na Classificação Geral do Campeonato Cearense da Série A 2022”.

Erro da Federação Cearense

No ofício, a CBF pontuou que a Federação Cearense de Futebol (FCF) descumpriu os regulamentos da Taça Fares Lopes e que o erro resultou na “impossibilidade de concessão da vaga” ao Pacajus.

A CBF ainda ressaltou que a FCF sequer consultou o DCO para retirar dúvidas sobre a organização do campeonato.

A Federação Cearense emitirá nota sobre o caso.

Pacajus entrará em contato com a Federação

O Esportes O POVO entrou em contato com a diretoria do Pacajus para tentar ouvir um posicionamento. Em resposta, o clube afirmou que entrará em contato com a Federação Cearense de Futebol para buscar entender a decisão.

Confira o ofício da CBF

Clique aqui para baixar o PDF.

