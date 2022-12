Ferroviário realiza último treino do ano visando duelo pela fase preliminar da Copa do Nordeste

Logo na primeira semana de 2023 o Tubarão terá um compromisso importante para os objetivos do clube na temporada, quando enfrenta o Asa de Arapiraca pela primeira fase preliminar da Copa do Nordeste

Depois de bater o sub-20 do Ceará por 3x1 na última sexta-feira, 30, o Ferroviário realizou o último treino de 2022 na manhã deste sábado, 31, no estádio Elzir Cabral. O grupo terá folga no Ano Novo e se reapresenta na segunda-feira, dia 2 de janeiro.

Logo na primeira semana de 2023 o Tubarão terá um compromisso importante para os objetivos do clube na temporada. O time encara o Asa de Arapiraca na quinta-feira, 5, em jogo único pela primeira fase preliminar da Copa do Nordeste. Em caso de vitória, o Ferrão encara o vencedor no duelo entre Confiança-SE e Sousa-PB, que será realizado no dia 8, também em partida única. O ganhador se classifica para a fase de grupos do torneio regional.

Saldo positivo na pré-temporada

Ao longo da pré-temporada, o Ferroviário realizou três jogos-treino. Além de bater o sub-20 do Vovô, o time também superou o sub-20 do Fortaleza, por 2x0, e o Potiguar-RN, pelo mesmo placar.



