Clubes cearenses prestam homenagens ao Rei Pelé; confira

O Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, após progressão no câncer no cólon intestinal, além de disfunção renal e cardíaca

Pelé, o maior jogador da história do futebol, nos deixou nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Em toda a sua vitoriosa carreira, o Rei disputou nove jogos contra equipes cearenses. Seis partidas ocorreram no estádio Presidente Vargas, uma no Castelão e uma no Romeirão. O outro confronto aconteceu no Estádio do Pacembu, em São Paulo.



Diante disso, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta e Icasa prestaram homenagens ao eterno craque.

Repercussão dos times cearenses

Ceará

Nas redes sociais, o Vovô lamentou o falecimento do gênio e exaltou Rei do Futebol. Na nota de pesar, o clube relembrou a histórica vitória contra o Santos de Pelé, em dezembro de 1972.

"Para nós alvinegros, é difícil falar do Rei sem relembrar o jogo 1000 do gênio de Três Corações, partida em que Samuel e Da Costa fizeram o que parecia ser impossível - vencer o Santos de Pelé."

Fortaleza

Através do seu site oficial, o Leão do Pici homenageou Pelé e relembrou o dia em que o Rei vestiu a camisa tricolor, em 1959.

"Em 1959, o Leão do Pici teve o privilégio de ver o Rei Pelé vestido com o Manto Tricolor. Em um amistoso entre Fortaleza e Santos, no estádio Presidente Vargas, Pelé vestiu a nossa Tradição após um pedido da nossa diretoria. Junto a ele, seu companheiro Pepe. A partida terminou em 2 a 2, e os gols do Leão foram marcados por Zé Raimundo e Bececê."

Ferroviário

O Tubarão da Barra publicou uma foto do Rei atuando contra o time coral no Estádio Presidente Vargas.

"O Rei do Futebol nos deixou hoje, mas eternamente ficarão as melhores lembranças do maior jogador de todos os tempos. Descanse em paz, Pelé. Obrigado por tudo!! Na foto, registro de um dos dois jogos históricos entre Ferroviário e Santos, no PV, com Luis Paes, o zagueiro coral que conseguiu parar o Rei."

Floresta

O Lobo da Vila Manoel Sátiro publicou sua homenagem logo após a notícia do falecimento de Pelé. Na mensagem, o Floresta desejou solidariedade à família e enalteceu o Rei.

"Édson Arantes do Nascimento, aos 82 anos, vai o homem, fica a lenda. Você seguirá vivo em nossos corações. Sua história seguirá viva! Aos familiares, amigos em torcedores nossos sinceros sentimentos."



Icasa

Um dos maiores clubes do interior do estado, o Verdão do Cariri também prestou homenagem a Pelé.

"Obrigado por ter escrito um capítulo brilhante na história do nosso futebol. Sua genialidade dentro e fora dos gramados jamais será esquecida."

