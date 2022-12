Sport apresenta trio de jogadores ex-Ceará e Fortaleza

O Sport/PE tem recorrido a velhos conhecidos do futebol cearense para reforçar a equipe principal visando a temporada de 2023. Nesta quarta-feira, 28, o clube pernambucano apresentou oficialmente os atletas Matheus Vargas, Edinho e Jorginho, três dos sete contratados pelo Leão da Ilha.

Matheus Vargas é quem saiu por último do futebol cearense. O meia defendeu o Fortaleza pelas duas últimas temporadas e foi emprestado ao Sport até o final de 2023, quando acaba o contrato com o clube do Pici. Ao todo, disputou 86 partidas pelo escrete vermelho-azul-e-branco, com apenas um gol assinalado e cinco assistências, e conquistou três títulos: Campeonato Cearense (2x) e Copa do Nordeste.

Edinho é outro que defendeu as cores do Fortaleza e foi emprestado ao Sport para a próxima temporada. Ao contrário de Matheus Vargas, o atleta de 28 anos tem contrato vigente com o Leão do Pici até dezembro de 2024. Sua última passagem no Tricolor foi em 2021, quando retornou do futebol coreano e disputou 17 jogos sem marcar nenhum gol.

Por fim, Jorginho também fez parte do pacote de reforços que tiveram passagens pelo futebol cearense. Ao contrário dos outros dois, o meia defendeu as cores do Ceará na temporada de 2021 e não possui vínculo com o Alvinegro atualmente. Ele disputou 36 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

