Campeonato Cearense tem concorrência por direitos de transmissão para 2023

Previsto para iniciar em 15 de janeiro, com a participação de Ceará e Fortaleza desde a primeira fase, o Campeonato Cearense está valorizado no mercado e tem disputa pelos direitos de transmissão em TV aberta para 2023. A Federação Cearense de Futebol (FCF) já recebeu duas propostas e aguarda uma terceira antes de tomar uma decisão, apurou o Esportes O POVO.

Há cerca de duas semanas, os três grupos de comunicação interessados fizeram reuniões com a FCF para manifestar o desejo de transmitir o certame local. Neste primeiro momento, as tratativas são referentes apenas às cifras, ainda sem detalhes sobre cobertura e programação, o que deve ocorrer com o avançar das negociações.

A TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Estado, e a TV Cidade, afiliada da Record em solo cearense, enviaram ofertas para exibir o Estadual no próximo ano. Ainda nesta terça-feira, 29, o Sistema Verdes Mares, que incluiu a TV Verdes Mares - afiliada da Globo - e a TV Diário, também deve formalizar o interesse na exibição da competição.

A Jangadeiro exibiu o Campeonato Cearense em 2021 e 2022. Para a próxima temporada, inclusive, a emissora poderia firmar parceria com a empresa LiveSports, do jornalista João Palomino, ex-vice-presidente de Jornalismo da ESPN Brasil, que viabilizaria a parte operacional das transmissões.

Em streaming, o Estadual de 2023 será exibido no YouTube pela FCF TV.

Fórmula do Cearense 2023

A última vez em que Vovô e Leão disputaram o Campeonato Cearense desde o início foi em 2018. Nas últimas quatro temporadas, alvinegros e tricolores entraram em fases mais avançadas em razão do calendário dividido com a Copa do Nordeste nos primeiros meses do ano.

O Estadual de 2023 será disputado em 11 datas, de 15 de janeiro a 9 de abril. A fórmula de disputa definida dividiu os dez clubes participantes em dois grupos, que se enfrentam em turno único. Os líderes das chaves avançam direto para as semifinais, enquanto segundo e terceiro colocados de cada lado duelam na segunda fase. Todas as fases de mata-mata terão jogos de ida e volta.

