Saiba quem são os homenageados na 50ª edição da Noite das Personalidades Esportivas

Vojvolda, Marcelo Paz, Tinga, Hércules, Nailton Oliveira e o time feminino do Ceará foram escolhidos os destaques da temporada do esporte no Estado

Foram divulgados neste sábado, 26, os vencedores da votação dos melhores do ano no futebol cearense, assim como os demais homenageados na 50ª edição da Noite das Personalidades Esportivas, a mais tradicional premiação do esporte do Estado. O evento está marcado para o próximo dia 12, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).



Tinga foi eleito o melhor jogador do ano. O lateral do Fortaleza recebeu seis dos 20 votos da mesa julgadora. Já em relação a treinador, a decisão foi unânime: Juan Pablo Vojvoda foi eleito por todos os 20 votos como o melhor técnico do ano. É o segundo ano consecutivo que o técnico do Fortaleza é premiado.

O jogador revelação foi Hércules; o meio-campista do Fortaleza recebeu 19 dos 20 votos. O Fortaleza também levou o prêmio de melhor dirigente: o presidente do clube, Marcelo Paz, recebeu 16 votos. Já o melhor profissional da arbitragem foi Nailton Júnior de Souza Oliveira, árbitro assistente FIFA. Ele foi eleito com 12 votos, 60% do total.

O Ceará foi representado na votação na categoria Menção Honrosa. O time feminino do Ceará recebeu seis votos na distinção pelo seu acesso à elite do futebol feminino brasileiro. Os vencedores do prêmio foram eleitos em votação de 20 cronistas esportivos de diferentes veículos de imprensa. A premiação é realizada pelo jornalista Sérgio Ponte e é promovida pela rádio O POVO CBN.

O evento também tem homenagens especiais para personalidades que atuaram de forma positiva para o desenvolvimento do esporte cearense e outras áreas.



O prefeito José Sarto (PDT) foi eleito desportista do ano, por conta de feitos como a entrega de 27 areninhas na Capital; a ida da Rede Cuca para a Superliga, a elite do vôlei nacional; e pela reforma do estádio Presidente Vargas (PV). Por este mesmo motivo, o secretário de Esporte e Lazer do Município, Ozires Pontes, também será homenageado.

Também serão homenageados: o médico José Roberto Campos de Barros, membro da Academia Olímpica Brasileira; José de Carvalho Rocha, diretor do Colégio Christus; Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec; e as empresas Solar Coca-Cola e Caubi Placas, que patrocinam a Noite das Personalidades Esportivas há mais de 20 anos.



Personalidade nacional homenageada

Como já havia sido anunciado, a personalidade nacional homenageada na edição deste ano da premiação é a árbitra Edina Alves Batista, que integra o quadro da Fifa. Ela irá receber o troféu Jornalista Flávio Ponte.

Árbitra Fifa desde 2016, Edina, de 42 anos, já apitou a Copa do Mundo Feminina e a Copa do Mundo Sub-17, ambas em 2019, e fez história como a primeira mulher a comandar um jogo do Mundial de Clubes masculino, em 2021.



