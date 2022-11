Premiação do Brasileirão: Fortaleza receberá R$ 29 milhões e Ceará sai de mãos vazias

Ao todo, serão distribuídos R$ 450 milhões entre os 16 clubes que permaneceram na Série A do Campeonato Brasileiro

A arrancada da lanterna à Copa Libertadores foi bastante lucrativa para o Fortaleza. Oitavo colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão deve faturar R$ 29,2 milhões em premiações pelo seu desempenho na competição. O rebaixado Ceará, por outro lado, deixou a elite do futebol nacional de mãos vazias.

Com o fim da sua edição de 2022, o Brasileirão deve distribuir aproximadamente R$ 450 milhões em premiações às 16 equipes que permaneceram na Série A. A forma de partilha foi desenhada no contrato entre a Rede Globo e a organização do torneio. Conhecida como receita por desempenho, a regra vai perdurar até 2024, quando o atual acordo se encerra.

Esta equivale a 30% do investimento da emissora nos pacotes de TV aberta (Globo) e TV fechada (Premiere). O bolo ainda tem 40% em cotas igualitárias e 30% pelo número de jogos exibidos. Ao todo, o montante acertado com a televisão é de R$ 1,1 bilhão, sem contar o pay-per-view, que tem outro modelo de divisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os repasses são divididos em valores proporcionais de acordo com as colocações dos times ao término da 38º rodada. O campeão Palmeiras, por exemplo, garantiu R$ 45 milhões, além das vagas para fase de grupos na Copa Libertadores da América e 3ª fase da Copa do Brasil.

Sobre o assunto Fortaleza é o nordestino com mais G-10 na história da Série A de pontos corridos

"É fruto de muito trabalho", ressalta Galhardo sobre vaga do Fortaleza na Libertadores

Da lanterna à Liberta! A arrancada do Fortaleza no Brasileirão

Em dois anos, Vojvoda venceu 22 dos 23 clubes que enfrentou na Série A

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda, por sua vez, deve embolsar R$ 29,2 milhões. Parte destes valores podem ser investidos em competições na próxima temporada, quando o Fortaleza disputará a pré-Libertadores e a 3ª fase da Copa do Brasil. Confira quanto cada time receberá:







Tags