Fortaleza faz a melhor campanha de um time nordestino em um turno da Série A

Leão do Pici chegou ao 37º ponto somado após vencer o RB Bragantino nesta quinta-feira, 9, e ultrapassou o Vitória, que até então era o líder no quesito

O Fortaleza, agora, é dono da melhor campanha de uma equipe nordestina em um turno da Série A do Campeonato Brasileiro. A marca foi alcançada na noite desta quarta-feira, 9, quando o Leão do Pici aplicou uma sonora goleada de 6 a 0 sobre o RB Bragantino, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da competição.

Com a vitória histórica sobre o Massa Bruta, a equipe de Juan Pablo Vojvoda chegou ao 37º ponto somado apenas no returno do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Tricolor ultrapassou o Vitória, que até então era o nordestino de melhor campanha em apenas um turno, com 36 pontos somados.

A campanha da equipe baiana foi realizada no segundo turno da Série A de 2013. Naquela edição da competição, o Vitória conquistou 10 vitórias, empatou seis vezes e foi derrotado em três oportunidades para conquistar os 36 pontos.

Por outro lado, o Leão do Pici chegou aos 37 pontos após vencer 11 jogos, empatar quatro vezes e ser derrotado em três partidas. Com 29 gols marcados e 16 sofridos, o Fortaleza tem o terceiro melhor ataque e a terceira melhor defesa do segundo turno do Brasileirão de 2022.

A equipe cearense terá a oportunidade de melhorar ainda mais sua atual campanha no segundo turno do Brasileirão. Isso porque, no próximo domingo, 13, às 16 horas, o Fortaleza irá enfrentar o Santos, pela última rodada da competição. O palco do confronto será a Vila Belmiro, no litoral paulista.

Melhores campanhas dos nordestinos em um turno do Campeonato Brasileiro

Fortaleza (2º turno de 2022) - 37 pontos* Vitória (2º turno de 2023) - 36 pontos Fortaleza (1º turno de 2021) - 33 pontos Vitória (1º turno de 2008) - 32 pontos Sport (1º turno de 2015) - 31 pontos Bahia (1º turno de 2019) - 31 pontos Fortaleza (2º turno de 2019) - 31 pontos Bahia (2º turno de 2012) - 30 pontos Náutico (2º turno de 2007) - 29 pontos Sport (1º turno de 2014) - 28 pontos

*Ainda tem um jogo para ser realizado.

