Sorteio define grupos do Campeonato Cearense 2023; 1ª fase terá Clássico-Rei

Na tarde deste sábado, 5, em evento na Arena Castelão, a Federação Cearense de Futebol (FCF) realizou o sorteio dos grupos do Estadual de 2023, que será disputado de 15 de janeiro a 9 de abril. Após quatro temporadas, Ceará e Fortaleza voltarão a disputar o certame desde a primeira fase e serão adversários.

A fórmula do Cearense, definida em Conselho Técnico na última terça-feira, 1º, com os dez clubes participantes, estabelece que serão cinco equipes em cada chave, com duelos do Grupo A contra o Grupo B. Os líderes avançam à semifinal, enquanto segundo e terceiros colocados se enfrentam na segunda fase para definir os outros classificados.

O Vovô caiu na chave A, junto com Atlético-CE, Barbalha, Caucaia e Iguatu. Já o Tricolor ficou no Grupo B, ao lado de Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Maracanã e Pacajus. Haverá, portanto, Clássico-Rei na primeira etapa da competição.

A FCF deve divulgar a tabela básica do Estadual na próxima semana. A primeira fase terá apenas jogos de ida, com cinco rodadas, enquanto o mata-mata (quartas de final, semi e final) será com duelos de ida e volta.

Grupos do Campeonato Cearense 2023:

Grupo A: Atlético-CE, Barbalha, Caucaia, Ceará e Iguatu

Atlético-CE, Barbalha, Caucaia, Ceará e Iguatu Grupo B: Ferroviário, Fortaleza, Guarani de Juazeiro, Maracanã e Pacajus

Datas do Campeonato Cearense 2023:

1ª fase



15/1 - 1ª rodada



25/1 - 2ª rodada



29/1 - 3ª rodada



1º/2 - 4ª rodada



8/2 - 5ª rodada

Quartas de final



12/2 - Ida



26/2 - Volta

Semifinal



12/3 - Ida



19/3 - Volta

Final



2/4 - Ida



9/4 - Volta

