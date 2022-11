"É preciso estimular o cearense a torcer para os times do Ceará", diz João Palomino

O jornalista ainda elogiou a Copa do Nordeste e disse que o torneio regional "mudou a realidade do futebol nordestino"

Jornalista e CEO do serviço de streaming LiveSports, João Palomino concedeu entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 4. Entre os tópicos da conversa, o comunicador falou sobre a escolha do time do coração pelos torcedores cearenses e disse que é preciso “estimular” essas pessoas a torcerem para as equipes locais.

“A rádio nacional tinha uma força indiscutível em todo o nordeste, e como a emissão era a partir do Rio de Janeiro, criou esse volume de torcedores de clubes do Rio. Acho que vai levar um tempinho para inverter essa história, porque tem a história do pai para o filho. Mas tem como você colocar uma pulga atrás da orelha do pai e da criança: é o orgulho local”, disse.

“Nada melhor que o orgulho de você ver o seu time, a sua cidade, a sua cultura e a sua arte serem reconhecidos. Então é preciso incentivar o orgulho próprio. É preciso estimular o cearense a torcer para os times do Ceará. Isso é uma espécie de xenofobia? De forma alguma, é só uma questão de orgulho próprio”, completou.

João Palomino ainda elogiou a Copa do Nordeste e disse que o torneio regional “mudou a realidade do futebol nordestino”, e que a valorização da competição é uma “circunstância natural” ao crescimento do esporte local.

“A Copa do Nordeste mudou a realidade do futebol nordestino. É muito legal você ver uma competição que caiu na graça do torcedor. O torcedor espera a Copa do Nordeste, sabe o trabalho que está sendo desenvolvido ali, e consequentemente você tem o resultado que é a expansão do próprio esporte”, afirmou.

“Não tenho dúvida que alguns clubes começam a enxergar a necessidade de se estruturarem para que o sucesso na Copa do Nordeste seja garantido, então você tem uma distribuição maior nesse aspecto. Então eu vejo como uma circunstância natural ao crescimento”, concluiu.

Pesquisa Ipespe aponta Flamengo como maior torcida do Ceará

De acordo com a pesquisa Ipespe, encomendada pelo O POVO, realizada em setembro deste ano, 19,9% dos torcedores cearenses torcem para o Flamengo, enquanto 15,7% torcem para Ceará e 12,8% para o Fortaleza. A margem de erro é para 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa é registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) com número CE-06344/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-04596/2022.



Confira a entrevista com João Palomino na íntegra

