Mascote Manjadinho e troféu Dragão do Mar: as novidades do Cearense 2023

Federação usa pássaro Soldadinho do Araripe como mascote do Estadual, que terá premiação para craque do jogo e naming rights de empresa de apostas esportivas

O evento na tarde deste sábado, 5, na Arena Castelão, que definiu os grupos do Campeonato Cearense de 2023 também serviu como lançamento da nova edição, com a divulgação de novidades para o público.

A principal atração é a criação do mascote, um pássaro soldadinho do Araripe, que ganhou a alcunha de Manjadinho, apelido usado por torcedores para se referir à competição.

Como formar de promover o Estadual e aumentar o interesse do público, a Federação Cearense de Futebol (FCF) aposta nas inovações para deixar o certame mais atrativo. A cada jogo será escolhido o craque da partida, que receberá o troféu Dragão do Mar. A premiação já esteve presente no evento de lançamento, mas não foi exibida.

A Federação também criou a trilha oficial do Campeonato Cearense, que foi apresentada em um vídeo com imagens dos dez clubes participantes. A bola oficial da competição, fornecida pela Topper, foi nomeada de Boa Vista. O certame local terá ainda um fantasy game, em que os torcedores podem montar os próprios times a cada rodada e concorrer a prêmios de acordo com o desempenho.

Além disso, a entidade confirmou a renovação do contrato com a empresa de apostas 1XBet, que ficou com os naming rights do Estadual em 2022 e permanecerá para a próxima temporada.

