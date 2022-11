Campeonato Cearense 2023 terá fantasy game

O nome do game e os detalhes de como tudo vai funcionar serão anunciados pela FCF junto com outras medidas tomadas para gerar maior engajamento dos torcedores

O Campeonato Cearense de 2023 será lançado oficialmente no sábado, 5, em evento no Castelão, e a Federação Cearense de Futebol promete anunciar novidades para gerar uma maior aproximação do torcedor cearense com o Estadual.

Uma delas será o lançamento do fantasy game da competição, apurou o Esportes O POVO. A FCF prepara um aplicativo para que os torcedores possam interagir a cada rodada, escalando seus times e acumulando pontos.

Os maiores pontuadores por rodada vão receber prêmios e ao fim do certame, quem tiver mais pontos no geral deverá receber uma premiação de maior valor.

O nome do game e os detalhes de como tudo vai funcionar serão anunciados pela FCF junto com outras medidas tomadas pelo departamento de marketing para gerar maior engajamento dos torcedores com o campeonato.



