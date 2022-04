Série C: Ferroviário recebe Botafogo-PB; Atlético-CE e Floresta terão jogos no Sudeste

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C começa neste sábado, 30, e os três cearenses que estão na competição entrarão em campo por objetivos diferentes, mas almejando um bom resultado. O Ferroviário será o único a jogar em casa, diante do Botafogo-PB, enquanto Atlético-CE e Floresta visitam Volta Redonda-RJ e Botafogo-SP, respectivamente.

A primeira a entrar em campo será a Águia da Precabura, que após três derrotas nas primeiras rodadas, amarga a lanterna do certame nacional. O clube terá pela frente o Volta Redonda, fora de casa, e não pensa em outro resultado que não seja a vitória, para deixar a última colocação, e, quem sabe, até sair da zona de rebaixamento.

Após o fim do Campeonato Cearense, a equipe ganhou vários reforços que fizeram história ao conquistar o vice campeonato estadual pelo Caucaia, como o técnico Roberto Carlos, e jogadores como Guto, Vanderlan, Iury Tanque e outros nomes. O jogo acontece neste sábado, 30, às 15 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ.

No domingo, 1º, é a vez do Tubarão da Barra entrar em campo. A equipe recebe o Botafogo-PB, às 15 horas, na Vila Olímpica Elzir Cabral, partida que marca o primeiro jogo do clube em sua casa nessa temporada da Série C, onde costuma ter um bom retrospecto.

O Ferrão conquistou a sua primeira vitória na rodada passada, diante do Atlético-CE, e quer aproveitar o apoio de sua torcida para conquistar mais três pontos e se colocar na briga pelo G-8, grupo que garante vaga na próxima fase da competição.

Os ingressos para a partida estão à venda nas lojas oficiais do clube e no site Ingresso de Vantagens, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Sócios podem confirmar sua presença através do aplicativo Sócio Coral sem custos extras.

Já o Floresta, único cearense invicto na competição, também enfrenta um Botafogo, mas o de Ribeirão Preto/SP, que lidera a terceira divisão com os mesmos sete pontos do Lobo, mas com melhor saldo de gols. O jogo está marcado para segunda-feira, 2, às 20 horas, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara/SP.

Com um ótimo início e na quinta colocação, empatado com outros quatro clubes, o Verdão é o único time que ainda não foi vazado nas três principais divisões nacionais e aposta em sua solidez defensiva para conseguir pontuar fora com um adversário direto. Uma vitória do Lobo pode até levar a equipe para a liderança do certame.

A Série C está com um novo regulamento na temporada, onde todos se enfrentam em turno único. Os quatro últimos são rebaixados à quarta divisão e os oito primeiros avançam para a fase seguinte, que terá dois grupos de quatro equipes. Os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso à Série B.

