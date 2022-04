Com um homem a mais, Floresta não sai do 0 a 0 com o Figueirense pela Série C

O Floresta ficou no 0 a 0 com o Figueirense-SC neste domingo, 24, em jogo válido pela terceira rodada da Série C, no Estádio Domingão, em Horizonte. O Lobo da Vila Manoel Sátiro jogou com um homem a mais durante praticamente o jogo inteiro, mas pecou nas finalizações e não conseguiu abrir o placar.

Com o resultado, o Verdão perde o 100% na competição, mas mantém a invencibilidade. São sete pontos conquistados, de nove possíveis, que coloca a equipe na quarta colocação.

O Floresta volta a campo na segunda-feira, 2, quando visita o Botafogo de Ribeirão Preto-SP, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara/SP.

O jogo

O Floresta começou tomando a iniciativa do jogo e sendo mais perigoso, tendo duas boas oportunidades nos primeiros 10 minutos em chutes de longa distância. Aos 15, o Figueirense teve Oberdan expulso, mas mesmo com um homem a menos, o clube catarinense melhorou na partida.

Aos 28, Marlyson, do Figueirense, subiu mais que todo mundo e colocou a bola no travessão, assustando o time da casa. O Lobo tinha dificuldade de criar jogadas, e só conseguiu ter uma chance clara aos 42 minutos, em um chute à queima roupa de Klenisson, forçando Wilson a fazer uma grande defesa.

Na segunda etapa, o Floresta seguia tendo a posse de bola, mas poucou agredia a equipe catarinense. No final do jogo tentou uma blitz em busca do gol, e quase abre o placar em um chute de fora da área do Jô, aos 38 minutos.

O jogo seguiu até o fim com o Lobo alçando bolas na área, mas o clube não conseguiu tirar o zero do placar e saiu de campo com apenas um ponto conquistado.

