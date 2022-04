Ferroviário abre venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-PB no Elzir Cabral

Será o primeiro jogo do Tubarão na Barra na capital cearense pela Série C 2022; clube busca segunda vitória consecutiva para se aproximar do G-8

O Ferroviário iniciou, nessa quinta-feira, 28, a venda de ingressos para a partida diante do Botafogo-PB, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O duelo acontece no próximo domingo, 1º, às 15 horas, no Estádio Elzir Cabral.

Será o primeiro jogo do Tubarão da Barra na capital cearense pelo certame nacional na temporada, já que quando foi mandante, diante do ABC-RN, o confronto foi disputado em Juazeiro do Norte, na Arena Romeirão.

As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais do Ferrão ou pelo site "Ingresso de Vantagens", pelos preços de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Sócios-torcedores do clube têm direito à entrada gratuita e precisam realizar seus check-ins no app Sócio Coral para garantir seu lugar.

O Ferroviário é o 15º colocado e precisa da vitória para se aproximar do G-8 da competição, grupo que garante vaga para a próxima fase, na briga por acesso à Série B.

