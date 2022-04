Atlético-CE anuncia a contratação do técnico Roberto Carlos para a temporada 2022

O Atlético Cearense anunciou Roberto Carlos como novo treinador da equipe. O treinador chega ao clube após vice-campeonato no Estadual 2022 com o Caucaia para comandar a Águia na Série C do Campeonato Brasileiro.

Roberto acumula passagens por clubes como Pacajus, Iguatu e Horizonte. Neste último, ele conquistou a Taça Fares Lopes de 2011 e comandou o clube em campanhas nas edições de 2011, 2012 e 2014 da Copa do Brasil. O cearense também foi campeão da segunda divisão do Campeonato Cearense com o Iguatu, em 2017.

O time cearense é o último colocado da competição após três rodadas. O Atlético-CE soma três derrotas na Série C: Campinense, por 1 a 0; Paysandu, 5 a 0; e Ferroviário, 1 a 0.

Em nota oficial, o Atlético-CE desejou boas-vindas ao novo treinador. “Seja bem-vindo, Professor! Esperamos que seja uma passagem de muitas alegrias com nosso manto. Vamos juntos pelos objetivos”, comemorou.

Ficha técnica:



Nome: Roberto Carlos dos Santos

Nascimento: 27/01/1971 (51)

Naturalidade: Ocara/CE

Clubes: Horizonte/CE, Itapipoca/CE, Sousa/PB, Iguatu/CE, Tiradentes/CE, Pacajus/CE, Caucaia/CE e FC Atlético Cearense.

