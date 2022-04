Com um gol contra bizarro, Ferroviário vence Atlético-CE pela Série C

Neste sábado, 23, o Ferroviário conquistou a sua primeira vitória na Série C 2022 ao bater o Atlético Cearense por 1 a 0, na Arena Romeirão. O gol da partida foi marcado logo no início da partida, aos 3 minutos, em um recuo de Waldson em que o goleiro Carlão não dominou e a bola entrou direto na própria meta.

Foi um jogo bem distinto nos dois tempos. Na primeira etapa, as duas equipes criaram bastante e poderiam até ter feito mais gols. Já na segunda parte, o Ferrão não se importava em ter a bola com a vantagem no placar, e o Rubronegro não conseguia transformar a posse de bola em oportunidades, e com a expulsão de Caio Acaraú, ficou ainda mais difícil.

Com a vitória, o Tubarão da Barra anota os seus primeiros três pontos na competição e deixa a zona de rebaixamento, chegando na 13ª colocação. Já a Águia da Precabura, segue sem pontuar e amarga a lanterna, com três derrotas em três jogos.

O Atlético Cearense volta a campo no sábado, 30, quando visita o Volta Redonda-RJ, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ. Já o Ferroviário, recebe o Botafogo-PB no domingo, 1º, no Estádio Domingão, em Horizonte.

O jogo

A partida começou com o Atlético Cearense tendo um pouco mais de controle das ações do jogo, mas sem conseguir levar perigo, enquanto o Ferroviário buscava as saídas em velocidade para definir rápido.

Logo aos três minutos, em uma dessas transições rápidas, o Tubarão tentou sair com Dudu pela esquerda, mas o zagueiro Waldson tomou a frente e recuou para o goleiro Carlão, mas o arqueiro errou o domínio, a bola passou por baixo das pernas dele e foi morrer no fundo do gol, abrindo o placar para o Ferroviário.

A Águia acabou se desestabilizando um pouco com o gol e viu a equipe coral crescer e chegar outras vezes, tendo três escanteios consecutivos e obrigando o Carlão a fazer pelo menos duas boas defesas.

Depois dos 15 minutos, o Atlético equilibrou novamente a partida e chegou até a ter uma boa chance com uma saída errada de Jonathan, espalmando na cabeça de Ari, que quase empata o jogo.

A partida, então, voltou ao seu panorama inicial, com o Rubrunegro saindo mais para o jogo, enquanto o Ferrão esperava para dar o bote. Aos 27 minutos, em nova saída ao ataque do Ferroviário, a bola sobrou na direita para Yuri, que cruzou para Edson Cariús cabecear na trave e quase ampliar.

O Atlético conseguiu suas melhores chances nos minutos finais do primeiro tempo. Primeiro com uma cobrança de falta, em que Ari cobrou forte e Jonathan espalmou, e depois conseguindo entrar duas vezes na área adversária com Ari e Vitinho, mas em ambas as oportunidades, os atletas acabaram sendo travados na hora do chute.

O segundo tempo começou bem mais parado, com o jogo muito preso no meio campo e as equipes pouco criando. Os técnicos optaram por algumas mudanças, como Valderrama e Maquinho Carioca do lado do Ferroviário, e Ewerton Potiguar e Marcelinho pelo Atlético, mas pouco mudou o panorama da partida.

A primeira chance clara de gol da segunda etapa aconteceu somente aos 27 minutos, quando Marquinho Carioca recebeu livre na área, mas acabou dominando errado e perdendo um pouco o ângulo, e na hora de finalizar, pegou errado na bola e mandou para fora.

Aos 30, foi a vez do Atlético dar a resposta. Em falta na entrada da área, Marcelinho bateu colocado por cima da barreira, e o goleiro Jonathan voou para fazer bela defesa e salvar o Tubarão da Barra.

A situação ficou mais complicada para a Águia da Precabura aos 35 minutos, quando Caio Acaraú deu um carrinho no meio campo, tomou segundo amarelo e foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Atlético tentou uma pressão nos minutos finais, mas recorria a bolas alçadas na área e finalizações ruins que não foram o suficiente para evitar a terceira derrota da Águia. O Ferroviário, por outro lado, conquistou seus primeiros três pontos e deixou a zona de rebaixamento.

Tags