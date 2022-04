Com elencos reformulados, Ferroviário e Mirassol medem forças na estreia da Série C

Após quase um mês longe da disputa de jogos oficiais, o Ferroviário volta a campo neste domingo, 10, para fazer a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C 2022. O Ferrão encara o Mirassol/SP, às 19 horas, no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

Ambas as equipes destinam o foco da temporada para a terceira divisão nacional, já que ficaram pelo caminho tanto no Estadual quanto na Copa do Brasil.

Para a estreia, o Ferroviário deverá ir a campo com caras novas, uma vez que trouxe oito reforços desde que foi eliminado na semifinal do Campeonato Cearense para o Fortaleza, no último dia 12 de março.

Arthur, Maicon, Fredson, Dudu, Yuri Ferraz e Wagninho estão entre as novidades no elenco coral, além do experiente volante Derley e do lateral-direito Lionn, cria do Tubarão da Barra, que retorna ao time nesta temporada.

Outra boa notícia para o torcedor coral veio na última quinta-feira, 7, quando o Ferrão anunciou a renovação de contrato do atacante Edson Cariús até o fim da Série C. O camisa 9 é o artilheiro da equipe na temporada, com nove gols anotados, e fez parte do grupo que conquistou o título da Série D, em 2018.

À beira de campo, o Tubarão da Barra também terá estreia. Roberto Fonseca assumiu o comando do Ferrão após a saída de Paulinho Kobayashi, que deixou a equipe coral após sete jogos, tendo conquistado apenas uma vitória, por W.O.

O novo treinador teve cerca de três semanas de trabalho antes de iniciar o principal desafio do ano para o Ferroviário. O atacante Clisman comentou sobre a expectativa de pôr em prática os treinamentos realizados.

"Tivemos um bom tempo para trabalhar. O professor passou bem o que temos que fazer, vamos tentar implementar o que ele passou pra gente esses dias e esperamos fazer um bom jogo", destacou o jogador.

O jovem atacante de 23 anos foi um dos destaques na reta final da temporada de 2021 do Ferrão e teve seu contrato de empréstimo renovado até o fim de 2022. Entretanto, Clisman perdeu boa parte dos jogos deste ano após uma lesão na clavícula.

"Estou feliz por ter voltado, espero ajudar a equipe neste início de Série C, vamos buscar o resultado positivo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos da qualidade do Mirassol", ponderou.

O Leão de Mirassol também passou por uma grande reformulação após o término do Campeonato Paulista: 11 jogadores chegaram ao grupo. Por outro lado, os atacantes Zeca e Fabrício, destaques da equipe no Paulistão, com 11 gols somados, já não fazem mais parte do elenco.

Entre os destaques da equipe paulista está o experiente meia Camilo, de 35 anos, que acumula passagens por Botafogo-RJ, Internacional-RS, Cruzeiro-MG e Chapecoense-SC. Neste ano, o meia ajudou o Mirassol a eliminar o Grêmio-RS da Copa do Brasil, tendo feito um dos três gols, na vitória por 3 a 2 diante do tricolor gaúcho.

Mirassol-SP x Ferroviário

Mirassol-SP

4-4-2: Darley; Ivan, Rodrigo Sam, Heítor e Rhuan; Daniel, Paulinho, Cristian Renato e Camilo; Cleyson e Osman. Téc: Ricardo Catalá

Ferroviário

4-3-3: Jonathan; Lionn, Vitão, André Baumer e Éder Lima; Derley, Dudu e Mauri; Breno, Edson Cariús e Wandson. Téc: Roberto Fonseca

Local: Estádio Maião, em Mirassol/SP

Data: 10/4/2022

Horário: 19 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein/RS

Assistentes: Fabrício Lima Baseggio/RS e Gustavo Marin Schier/RS

Transmissão: DAZN

