Ferroviário anuncia a contratação do volante Derley e do lateral-direito Lionn

Conhecido em terras cearenses por ter atuado no Fortaleza entre 2018 e 2020, o volante Derley agora faz parte do plantel do Ferroviário. Contratado até o fim da temporada, o atleta de 35 anos já está integrado ao Tubarão da Barra e treina com o restante do elenco visando a Série C do Campeonato Brasileiro.

Além do experiente volante, o Coral também anunciou o lateral-direito Lionn, cria das categorias de base do Ferroviário e que retorna ao clube após construir a carreira no futebol português, pelo qual atuou por 13 temporadas em clubes como o Rio Ave, Vitória SC e Trofense. O jogador de 33 anos é esperado nesta segunda-feira, 21, para sua apresentação na Barra do Ceará.

Após as eliminações na Copa do Brasil e Campeonato Cearense, a diretoria coral busca reestruturar o time e tem feito movimentações interessantes no mercado da bola para reforçar a equipe que irá disputar a terceira divisão nacional sob o comando do treinador recém-contratado Roberto Fonseca.

Ficha técnica Derley:

Nome: Wanderley de Jesus Souza

Nascimento: 02/06/1986

Posição: volante

Clubes: Internacional/RS, Náutico/PE, Atlético Paranaense/PR, Emirates Club/EAU, Club León/MEX, Mineros Zacatecas/MEX, Juarez/MEX, Dibba Al Fujairah/EAU, Fortaleza/CE e Santa Cruz

Ficha técnica Lionn:

Nome: José Lionn Barbosa de Lucena

Posição: lateral-direito

Data de Nascimento: 29/01/1989

Clubes: Ferroviário/CE, Torrense/POR, Vitória/POR, Olhanense/POR, Vitória/POR, Rio Ave/POR, CFR Cluj/ROM, GD Chaves/POR, FC Famalicão/POR, e Trofense/POR