Roberto Fonseca é apresentado no Ferroviário e reforça objetivo de acesso na Série C

Roberto Fonseca foi apresentado nessa segunda-feira, 21, como novo treinador do Ferroviário. O técnico havia sido anunciado na sexta-feira, 18, e chega para assumir o clube depois da demissão de Paulinho Kobayashi.

O técnico concedeu entrevista coletiva na Vila Olímpica Elzir Cabral e falou sobre os objetivos para o Tubarão na Barra na temporada, os motivos que o trouxeram à equipe coral e suas primeiras impressões sobre o atual elenco.

O novo comandante começou agradecendo a oportunidade e falando sobre a primeira conversa que teve com a diretoria que o fez aceitar comandar o Tubarão.

"Primeiramente eu queria agradecer muito à direção pela confiança por nós estarmos aqui. E quando nós aceitamos nós temos a certeza de que vamos estar a fazer um grande trabalho. É um clube que tem uma tradição, uma camisa, uma localização importante dentro do futebol. Então nós temos que pensar realmente em chegar e fazer uma grande campanha e colocar onde é o objetivo de todos, e nós estamos aqui exatamente por isso. Foi passado pela direção qual era o objetivo, e por isso até que nós esperamos. Nós tivemos algumas propostas, alguns convites, e nós aceitamos exatamente por isso, por aquilo que foi nos passado, e obviamente, brigar pelos objetivos", disse.

Sobre o atual elenco, Roberto disse que acompanhou os últimos jogos e que viu aspectos positivos no time, mas nos próximos dias vai analisar as necessidades para o decorrer da temporada.

"Desde o primeiro convite, nós começamos a olhar mais profundamente. A gente sempre tá olhando o futebol, é nossa obrigação, nós temos que conhecer o mercado, mas claro que quando a gente tem o primeiro contato nós passamos a observar. Nós tivemos a possibilidade de assistir, de acompanhar, os últimos jogos, para que a gente tenha uma noção de uma coisa mais recente, e claro que, juntamente com a direção, com o presidente e outros membros, nós vamos estar analisando as necessidades que todo clube precisa, agora a gente vai partir para uma outra competição, mas tudo dentro de um parâmetro bem ético, profissional daquelas necessidades e daquilo que nós temos de bom também, para que a gente possa dar prosseguimento ao trabalho".

O técnico disse que recebeu boas indicações quanto à seriedade do Ferroviário e isso foi um dos principais motivos para que ele aceitasse a proposta de vir treinar o clube.

"Primeiramente, pessoas envolvidas me falaram bem daqui, da seriedade, do comprometimento e do foco que era o clube no momento, e nós temos sempre que pensar dessa maneira. No ano passado nós tivemos um acesso, uma oportunidade de disputar um título. Então é essa a intenção, que a gente una as duas coisas, a nossa vontade e a vontade que o clube e a direção têm para que o bem comum possa ser vencedor".

Fonseca falou também sobre a situação de Edson Cariús, que está em final de contrato, e não deu muitos detalhes, mas já mostrou que tem desejo em trabalhar com o jogador: "Eu acredito que em breve vai estar sendo passado para vocês, mas eu digo que eu, como treinador, em outras ocasiões já tentei levá-lo".

Por fim, o treinador ressaltou que a luta do Ferroviário vai ser pelo título e acesso na Série C: "Em 2022 nós não podemos passar em branco".

