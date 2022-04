Edson Cariús acerta renovação com o Ferroviário até o fim da Série C

O atacante é o artilheiro do Tubarão da Barra no ano e o atleta com mais jogos dentre os que estão no atual elenco; clube tem a meta de conseguir o acesso à Série B

O Ferroviário anunciou, nesta quinta-feira, 4, a renovação com o atacante Edson Cariús até o fim do Campeonato Brasileiro Série C. O centroavante tinha contrato com o Tubarão da Barra até 30 de abril de 2022, e renova para ajudar o clube a conseguir o acesso à Série B.

O técnico Roberto Fonseca, quando foi apresentado, já havia demonstrado desejo em contar com o jogador, lembrando que já havia tentado levá-lo em outras oportunidades. Além disso, o treinador falou que em breve teríamos novidades quanto a permanência do artilheiro.

Edson Cariús é o atleta do atual elenco com mais jogos com a camisa do Ferroviário, com 82 jogos, além de um título do Campeonato Brasileiro Série D. Na atual temporada, é o artilheiro da equipe com nove gols.

O Ferrão estreia na Série C no próximo domingo, 10, quando visita o Mirassol-SP, às 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia.

