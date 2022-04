Série C: competição começa neste sábado; veja como chegam Atlético-CE, Ferroviário e Floresta

Em novo formato, 20 times se enfrentam em turno único na primeira fase do torneio. A Águia da Precabura faz seu primeiro jogo no certame neste sábado, 9, enquanto o Tubarão da Barra e o Lobo da Vila estreiam no domingo, 10

A Série C do Campeonato Brasileiro inicia neste sábado, 9. Ao todo, 20 clubes disputarão o título e acesso para a segunda divisão. Com novo formato, o torneio será disputado em 27 datas que devem se estender até 1° de outubro. Atlético-CE, Ferroviário e Floresta são os representantes cearenses na competição.

Para a edição de 2022, todos os 20 times participantes se enfrentarão na primeira fase em turno único. Os oito melhores colocados após 19 rodadas avançam para a segunda fase, que permanecerá sendo disputada com dois quadrangulares. Após seis jogos em cada um, o primeiro e o segundo colocados dos dois grupos sobem para a Série B. Os líderes de cada chave farão a final em duas partidas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reservou seis datas para a segunda fase: 20 ou 21, 27 ou 28 de agosto; 3 ou 4, 10 ou 11, 17 ou 18, 24 ou 25 de setembro. Os duelos da final do campeonato serão disputados com ida e volta. As datas previstas são 1º e 8 de outubro.

Além dos cearenses, a Série C 2022 tem na disputa: ABC, Altos, Aparecidense, Botafogo-PB, Botafogo-SP, Brasil de Pelotas, Campinense, Confiança, Figueirense, Manaus, Mirassol, Paysandu, Remo, São José-RS, Vitória, Volta Redonda e Ypiranga.

Com o mando de campo, o Atlético-CE enfrenta o Campinense-PB neste sábado, 9, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte-CE, com transmissão da Nsports. No domingo, 10, o Ferroviário joga contra o Mirassol-SP, às 19 horas, no estádio José Maria Maia. A partida será transmitida pela DAZN. No mesmo dia, o Floresta encara o Sergipe-SE, às 16 horas, no estádio João Ronaldo, em Pacajus-CE, com transmissão da Nsports.

Veja como os times cearenses chegam para a Série C 2022:

Atlético-CE

Classificado pela primeira vez para a competição, o Atlético-CE terá o maior desafio de sua história. Semifinalista da edição 2021 do Campeonato Cearense, a Águia da Precabura não conseguiu repetir a campanha este ano e caiu para a segunda divisão do Estadual.

O clube tem problemas financeiros e teve de passar por reformulação no elenco. Destaques do Atlético, como o goleiro Carlão e o atacante Erick Pulga, deixaram o clube, sendo a maior parte do elenco, formada por jogadores das categorias de base. O técnico da equipe é Betinho, ex-auxiliar do clube.

Ferroviário

Com as eliminações na Copa do Brasil e no Campeonato Cearense, o Ferrão, agora, se prepara para a disputa da Série C. A diretoria coral busca reestruturar o time e tem feito movimentações no mercado da bola para reforçar a equipe.

Sob o comando do novo treinador Roberto Fonseca, o Tubarão da Barra também contratou jogadores como Derley, ex-Fortaleza. Além do experiente volante, o Coral anunciou o lateral-direito Lionn. O Ferroviário também acertou, nesta quinta-feira, 7, a renovação com o atacante Edson Cariús até o fim do Campeonato Brasileiro Série C.

Floresta

Nesta temporada, o Verdão da Vila Manoel Sátiro disputou a fase de grupos da Copa do Nordeste. A competição foi importante para avaliar os pontos fracos do time e as posições mais carentes no elenco.

Após o término do certame regional, o clube contratou os atacantes Klenisson e Wesley Sousa, o zagueiro Perema, o lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Renan Mota. O treinador Ricardo Drubscky, continuará no comando técnico do Floresta na Série C.



