Análise: como Roberto Fonseca pode tornar o Ferroviário mais equilibrado

Novo técnico do Ferroviário, Roberto Fonseca chega ao Tubarão da Barra com a missão de encontrar o equilíbrio defensivo e ofensivo da equipe. No entanto, a contratação do treinador não deve transformar muito o sistema tático da equipe, mas sim as funções dos jogadores dentro de campo.

O novo comandante coral chega para substituir Paulinho Kobayashi, que deixou a equipe sem vencer nenhuma partida. E por mais que algumas ideias de jogo dos dois se assemelhem, o novo treinador traz características que podem tornar o Ferroviário mais consistente.

Roberto Fonseca gosta de montar equipes com um 4-2-3-1, mesma formação que os dois técnicos anteriores gostavam de utilizar na maior parte de seus jogos. No entanto, nos momentos defensivos, o novo treinador prefere trabalhar com duas linhas de quatro, alternando a faixa de campo de acordo com o que o time precisa. Mais altas quando quer buscar o gol, ou um pouco mais baixas quando quiser segurar o resultado, expondo menos o time a ataques adversários.

Um dos grandes problemas do Ferroviário nesse começo de temporada tem sido justamente assegurar a vantagem que constrói no placar. Em sete jogos de 2022, o Ferroviário saiu na frente, mas acabou sofrendo o empate ou a virada, geralmente em lances isolados, que expuseram a fragilidade defensiva da equipe.

Com a chegada do novo técnico, espera-se que o time passe a sofrer menos gols, o que significa estar mais perto da vitória, mas para isso, será necessário ter equilíbrio para corrigir outra debilidade do Ferroviário em 2022.

O setor ofensivo não é uma grande virtude dos times de Roberto Fonseca, que é um técnico que explora pouco as alas e não costuma ter um sistema coordenado, como triangulações ou uma boa circulação da área adversária. É um treinador que depende muito das individualidades de seus jogadores para criar chances, e para isso precisa de peças que se encaixem em seu sistema de jogo.

Nessa temporada, o Tubarão da Barra chegou a ter bons índices ofensivos com Anderson Batatais, que depois de um início complicado no Campeonato Cearense, conseguiu equilibrar o time e aplicar duas goleadas seguidas em Pacajus e Crato. A chegada de Kobayashi fez a equipe perder um pouco desse ímpeto, ainda sendo capaz de criar bastante, mas com erros fundamentais no último passe ou nas finalizações.

Com isso, o novo treinador em sua análise de elenco deve exigir jogadores de mais movimentação ofensiva — o que o Ferroviário não tem no elenco atual — para conseguir esse desequilíbrio na frente e deixar o artilheiro Edson Cariús — caso ele permaneça no time — em melhores condições para finalizar.

Fonseca terá cerca de duas semanas e meia de trabalhos até a estreia do Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro, que será fora de casa, contra o Mirassol.

