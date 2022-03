Com novo treinador e elenco reforçado, Ferroviário se prepara para a Série C

Sob o comando de Roberto Fonseca. Tubarão da Barra terá três semanas de preparação antes do início do Campeonato Brasileiro. Com Derley e Lionn contratados, elenco coral passará por mais mudanças nos próximos dias

Após início de temporada conturbado, com eliminações no Campeonato Cearense e Copa do Brasil, além de duas mudanças no comando técnico, o Ferroviário volta todas as atenções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Com novo treinador e mudanças no elenco, o Tubarão da Barra terá três semanas de preparação até a estreia no certame nacional, principal competição do calendário coral em 2022.

Escolhido para substituir Paulinho Kobayashi na sequência da temporada, o técnico Roberto Fonseca chega à capital cearense nesta segunda-feira, 21, quando será apresentado à imprensa e ao grupo de jogadores e já deve comandar a primeira atividade com elenco visando a disputa da Terceirona.

No campo, o treinador coral já poder contar com os novos reforços do Tubarão da Barra. Na última semana, a diretoria coral contratou o volante Derley, ex-Fortaleza, e o lateral-direito Lionn, que retorna ao clube após passagem pelo futebol europeu. Até o início da Série C, novos jogadores serão contratados. Serão ao menos cinco reforços, a maioria no setor defensivo: um zagueiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante e um meia de armação.

As mudanças no elenco coral, no entanto, não serão apenas com chegadas. Na medida em que os reforços forem anunciados, alguns jogadores serão dispensados. Os nomes são mantidos em sigilo pela diretoria coral. Há ainda uma indefinição no ataque. Principal jogador do time, o centrovante Edson Cariús tem contrato próximo do fim e a renovação do vínculo com o jogador será discutida nos próximos dias.

