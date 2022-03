Ferroviário anuncia Roberto Fonseca como novo treinador

Com passagens por diversos times brasileiros, técnico de 59 anos foi campeão da Copa do Nordeste com o Sampaio Corrêa em 2018. Último trabalho foi no Paysandu, durante a Série C do Brasileiro em 2021

O Ferroviário já tem um novo treinador para a sequência da temporada. Após demitir Paulinho Kobayashi na última quarta-feira, o Tubarão da Barra agiu rápido e anunciou, na noite desta sexta-feira, 18, Roberto Fonseca como comandante da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele chega ao clube coral junto do auxiliar-técnico Roberto Fonseca Júnior.

O novo técnico coral é ex-jogador de futebol e tem passagens por diversos clubes brasileiros. No currículo, o treinador de 59 anos tem o título de campeão da Copa do Nordeste em 2018 pelo Sampaio Corrêa-MA e o Campeonato Paranaense pelo Londrina-PR em 2021, além do acesso do Grêmio Novohorizontino-SP à Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, Fonseca treinou a equipe do interior do Paraná na Segunda Divisão da competição nacional em 2021.

O último trabalho do técnico foi pelo Paysandu-PA. No camando da equipe paraense na temporada passada, ele realizou apenas doze jogos. Foram cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Ele conseguiu levar o Papão à segunda fase da Terceirona, mas não resistiu ao começo ruim no quadrangular e acabou demitido.

Com previsão para chegar em Fortaleza na segunda-feira, 21, Fonseca deve ter quase um mês de treinos antes de fazer sua estreia no comando do Ferroviário. O duelo será diante do Mirassol-SP, em jogo válido pela primeira rodada da Série C. Ainda sem dia e horário definidos, a data base para o confronto é dia 10 de abril.

