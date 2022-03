Presidente do TJDF-CE fala sobre decisão de suspensão do Cearense: "o campeonato está maculado"

Em entrevista ao programa Esportes do Povo dessa segunda-feira, 7, Frederico Bandeira esclareceu toda a situação que fez o Tribunal decidir pela suspensão do certame estadual

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), Frederico Bandeira, participou nessa segunda-feira, 7, do programa Esportes do Povo, na Rádio O POVO CBN, para comentar sobre a decisão de suspensão imediata do Campeonato Cearense 2022 até o julgamento do Crato, acusado de manipulação de resultados.

Fred começou sua fala pedindo desculpas aos torcedores pela demora da decisão, mas destacou que foi momento que ele tinha que decidir.

"O Tribunal só age quando é incitado. Neste final de semana nós recebemos essa medida inominada interposto pelo Maracanã e pelo Icasa, e o objeto principal é a exclusão da equipe do Crato por conta das manipulações de resultados, mas existiam dois pedidos liminares, que eu entendi conceder por questão de periculum in mora e a questão de realmente ter uma situação a frente de uma possível exclusão do Crato, e esses jogos terem que ser refeitos. Peço desculpas ao torcedor da decisão que, de fato, saiu praticamente em cima da hora do jogo. Mas, infelizmente, foi a hora que eu realmente tinha que decidir. Vamos julgar as medidas na sexta-feira e teremos a decisão de como ficará o campeonato".

Sobre as consequências da decisão da suspensão, o presidente foi claro que quem tem o poder de aplicar o que será feito é a Federação, e não o TJDF.

"Quem aplica a nossa decisão é a Federação. Deixando claro que se houver a exclusão do Crato, haverá realmente uma situação que pode mudar a tabela. Agora como vai ser aplicado isso, a Federação que tem que ter essa preocupação. Nós julgadores não devemos nos preocupar com a consequência em relação à nossa decisão. O que vai acontecer é cargo da Federação. Se o Crato for excluído, recompensa fazer esses jogos com o próprio Crato? Eu acho que seria ridículo. Talvez fosse mais sensato, se o colegiado decidir, fazer o WO. Agora a consequência disso é uma situação que a gente não pode pensar isso ao julgar e o resultado disse, lamentavelmente, a Federação tem que aplicar a nossa decisão".

Frederico ressaltou que a decisão de suspensão não pôde ser executada antes porque o TJDF deve agir conforme exista o interesse, que veio de Icasa e Maracanã, posteriormente. Mas, em contrapartida, também se disse culpado pela suspensão tardia.

"A Federação quando entrou com a medida inominada, ela pediu a suspensão do Crato e eu concedi. A Federação jamais iria pedir a paralisação do próprio Campeonato, seria até ridículo a Federação solicitar isso. Agora atuar de ofício, fazer uma suspensão, se a gente tem elementos para um pedido de alguma agremiação interessada, porque primeiro: tem que existir o interesse de agir. O Icasa tem interesse de agir por possível rebaixamento e o Maracanã tem interesse de agir por possível classificação. Quando pediram a exclusão e liminarmente a suspensão, eu tive que agir que tinha que parar (o campeonato). Mais uma vez: de forma tardia. Eu não tô tirando a minha parcela de culpa em não ter concedido a suspensão antes. Era pra ter sido feito isso antes, sem dúvida alguma".

Sobre o jogo entre Caucaia x Iguatu ter ocorrido mesmo após a suspensão do campeonato, Fred falou que passou a decisão para o delegado da partida para que o jogo não ocorresse, mas que alguém autorizou que fosse jogado.

"Na verdade, desde às 15 horas de ontem o campeonato está suspenso. Inclusive, deixando claro, eu entrei em contato, via WhatsApp, com o delegado da partida Manoel Aguiar, dando a minha decisão para ele às 15h17 dizendo o seguinte: 'suspenda a partida. Avisa a arbitragem e as agremiações, a partida não pode ser realizada'. Quem autorizou fazer e fizeram, eu não sei dizer. O correto seria a decisão ser levada por um oficial e ser entregue pessoalmente ao delegado da partida. A Federação vai se valer de que não teve conhecimento formal disso. Realmente não recebeu e realizou a partida. Mas está claro, pra mim, que a partida de ontem não deveria ser realizada. É lamentável, alguém autorizou - não sei quem autorizou - e a partida ocorreu, Eu sou totalmente adepto ao princípio 'pro competitione', ou seja, de nunca parar uma competição, mas a coisa está tão ridícula e feia, que antes tarde do que nunca".

O presidente também falou a respeito do não cumprimento da decisão do TJDF por parte da Federação.

"Em caso da Federação acometer isso (o jogo entre Ferroviário x Fortaleza), e se o Crato for excluído na sexta-feira, e as partidas terem que ser refeitas e a Federação fechar os olhos e não cumprir, nós vamos ter que acionar a nossa Procuradoria. E é uma determinação que vai ser cumprida. Não entendo que a Federação número um do Nordeste vai cometer essa atrocidade de não cumprir a decisão do Tribunal".

Fred também ressaltou que o campeonato está maculado e que não quer que o estadual se transforme em uma batalha jurídica, como foi em 1992.

"O campeonato era pra ter sido parado, o campeonato está maculado. Eu não quero que vire aquele campeonato que foram quatro campeões na época, pra ser 10 agora. A justiça vai ter que agir de alguma forma e estamos agindo".

Por fim, o presidente falou a respeito da nota divulgada pela FCF e disse que a federação está colocando "a própria conta em risco" ao não cumprir uma decisão do Tribunal.

"A nossa Procuradoria deve agir nesse sentido. O campeonato está suspenso, juridicamente falando. O que a Federação está fazendo é colocar a própria conta em risco, e isso de fato vai ficar feio. Vai ficar feio porque dizer que não cumpre uma decisão é complicado".

Colaborou o repórter Pedro Mairton

