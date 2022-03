Federação Cearense recorre ao STJD para dar seguimento ao Estadual

Medida foi adotada em contragolpe à decisão do TJDF-CE de suspender provisoriamente os jogos do Campeonato Cearense

A Federação Cearense de Futebol recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta segunda-feira, 7, para dar seguimento à disputa dos jogos do Campeonato Cearense que ocorrem nesta semana. A medida é um contragolpe à decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), que decidiu suspender por cinco dias o Estadual.

A Federação Cearense alegou não ser notificada sobre a suspensão dos jogos restando pouco tempo para a realização do jogo entre Caucaia x Iguatu, em confronto de ida pela semifinal do Cearense, e deseja que Ferroviário x Fortaleza seja disputado nesta terça-feira, 8, sem interferência da decisão do TJDF-CE.

Relembre o caso

O TJDF-CE decidiu suspender o Campeonato Cearense por cinco dias no último domingo, 6, até que o julgamento do Crato Esporte Clube, acusado por participação de manipulações de resultados, seja realizado na próxima sexta-feira, 11.

Apesar da decisão imediata acontecer pouco antes da disputa entre Caucaia e Iguatu pelo jogo de ida da semifinal do Estadual, a partida aconteceu normalmente e terminou com vitória da Raposa por 2 a 0. Em resposta, o presidente do TJDF-CE, Fred Bandeira, afirmou que a partida "não vale de nada", ou seja, em tese, o resultado do confronto não será validado para o certame estadual.

A decisão determina que o confronto entre Ferroviário x Fortaleza na próxima terça-feira, 8, deverá ser cancelado. No entanto, a Federação Cearense entrou com recurso ao STJD para que a partida aconteça normalmente.

