Semifinalistas do Campeonato Cearense pedem liminar para sequência do certame ao STJD

Além da Federação Cearense de Futebol, os quatro semifinalistas do Campeonato Cearense (Fortaleza, Ferroviário, Caucaia e Iguatu) também ingressaram no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com Medida Inominada com pedido de liminar na tarde desta segunda-feira, 7. O objetivo principal das duas peças é derrubar a decisão do TJDF-CE, que suspende o Campeonato Cearense momentaneamente.

O documento da Federação entrou como recurso e foi distribuído para o auditor Felipe Bevilacqua, que é relator. Já a petição dos semifinalistas foi remetida ao presidente do STJD, Otávio Noronha. Não há prazo definido para resposta, mas em virtude de haver jogo da semifinal do estadual marcado para esta terça-feira, 8, e garantido pela FCF, espera-se que o retorno não seja demorado.

Mais informações em instantes…



Tags