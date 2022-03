Em nota oficial, Federação Cearense confirma o jogo entre Ferroviário e Fortaleza

A FCF também afirma que a inviabilização dos confrontos compromete a finalização do campeonato dentro do prazo previsto do calendário do futebol nacional

A Federação Cearense de Futebol emitiu nota oficial na manhã desta segunda-feira, 7, confirmando a realização da partida entre Ferroviário e Fortaleza nesta terça-feira, 8, às 21h30, na Arena Castelão, em jogo de ida pela semifinal do Campeonato Cearense.

A FCF já entrou com recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TDJF-CE) foi equivocada e que o tribunal "não possui especialidade para analisar calendário".



A Federação se apoia à lei federal do Estatuto do Torcedor, que determina que os ingressos das partidas devem ser vendidos 48 horas de antecedência, segundo o Art. 20, §1º, I. Além disso, a FCF também afirma que a inviabilização dos confrontos compromete a finalização do campeonato dentro do prazo previsto do calendário do futebol nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por fim, a Federação afirma que tem como lema e base os princípios "pro competitione", na qual devem prevalecer os resultados em campo.

Confira a nota oficial da Federação Cearense de Futebol

A Federação Cearense de Futebol vem por meio da presente nota, informar que a partida entre Ferroviário x Fortaleza, marcada para o dia 8 de março de 2022, está CONFIRMADA.

A manutenção desta partida ocorre por respeito ao Estatuto do Torcedor (Lei Federal), onde contém a determinação que os ingressos das partidas eliminatórias sejam vendidos com, pelo menos, 48h de antecedência aos jogos (Art. 20, §1º, I). Importa informar que já existem milhares de ingressos vendidos para este jogo.

A FCF foi intimada da decisão datada de 07 de março, proferida pelo Sr. Frederico Bandeira, presidente do TJDF, na manhã desta segunda-feira. Ainda pela manhã, a FCF ja manejou as medidas jurídicas cabíveis junto ao STJDF visando demonstrar o equívoco da decisão e resguardar o direito dos torcedores dos clubes semifinalistas do Campeonato Cearense 1XBET 2022.

Equivocadamente, máxima venia, constou na decisão que a suspensão das semifinais não traria prejuízo a realização do Campeonato Cearense 1XBET 2022. Como sabido, o TJDF não possui especialidade para analisar calendário.

A suspensão de qualquer jogo já inviabiliza e compromete a finalização do campeonato dentro do prazo previsto diante do calendário do futebol brasileiro.

A FCF tem como leme e base de sua administração o princípio “pro competitione”, no qual os resultados conquistados em campo devem prevalecer.

A decisão proferida, concessa venia, viola princípios básicos da boa-fé do deporto e revela sintomática contradição pois o próprio Sr. Frederico Bandeira deu declaração pública, antes das Quartas de Final, de que os resultados do Crato Esporte Clube estavam homologados, sendo esse um fato notório.

Por fim, a FCF respeitosamente discorda da decisão prolatada, pois além dos fatos expostos acima, carece de necessária fundamentação, sendo, na nossa visão, nula de pleno direito, conforme art. 489 §1º do CPC.

Convidamos o desportista cearense a focar dentro de campo, local em que se realizam os jogos de futebol e onde são decididos os verdadeiros vencedores.

Tags