Técnico do Iguatu cobra Federação Cearense: "Equipes precisam de um apoio maior"

O técnico Washington Luiz concedeu entrevista para o programa Esportes do POVO nesta segunda-feira, 28, e cobrou a Federação Cearense para que os clubes do estado possam crescer junto com Ceará e Fortaleza

O técnico Washington Luiz concedeu entrevista para o programa Esportes do POVO na última segunda-feira, 28, e falou sobre a classificação heroica do Iguatu sobre o Ceará nas quartas de final do Campeonato Cearense. Para o treinador, a Federação Cearense precisa dar mais oportunidades para as demais equipes do estado e critica calendário do Estadual: “Muito cruel e desgastante”.

“As equipes intermediárias e menores do nosso futebol (cearense) precisam de um apoio maior da própria Federação para que possam evoluir e aproveitar esse crescimento que Ceará e Fortaleza estão tendo no cenário nacional. Hoje eu acredito que somos a Federação melhor ranqueada no Nordeste, acredito também que temos o melhor campeonato, porém precisamos dar mais oportunidades para outras equipes também aparecer”, disse Washington Luiz.

“Essa primeira fase do Campeonato Cearense é muito cruel e desgastante para todos nós profissionais. Nós precisamos estar sempre jogando, viajando… O espaço de tempo é muito curto para a realização dos 14 jogos. Então nós precisamos achar uma forma de ter uma condição melhor para essas equipes”, afirmou o treinador.

Com a classificação, o Iguatu enfrentará o Caucaia pelas semifinais do Campeonato Cearense. A data e o horário do jogo ainda serão definidos pela Federação Cearense e os mandos de campo serão sorteados nesta quarta-feira, 2.

