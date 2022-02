Vojvoda despista polêmica sobre ausência de Boeck em jogos do Fortaleza: "Confiamos nele"

Questionado sobre a ausência de Marcelo Boeck no banco de reservas na vitória do Fortaleza contra o Pacajus, Vojvoda despista polêmica e afirma: "Confiamos nele como confiamos em cada um de nossos jogadores"

Além da vitória do Fortaleza por 1 a 0 contra o Pacajus na última quinta-feira, 25, em partida de ida pelas quartas de final do Campeonato Cearense, outro fato chamou a atenção da torcida do Fortaleza antes mesmo da bola rolar: a ausência do goleiro Marcelo Boeck entre os relacionados. Questionado sobre a decisão, Vojvoda despitou qualquer polêmica e afirmou confiar no goleiro e ressaltou sua importância no elenco.

“Marcelo Boeck eu conheço, você conhece, o torcedor do Fortaleza conhece. Sabemos o que ele pode responder (em campo) e não tenho dúvidas sobre isso. Ele está no Fortaleza e é um jogador importante para o time e continuará sendo um jogador importante para nós. É verdade que ele ainda não jogou. Ele está trabalhando bem, como sempre trabalhou. Confiamos nele como confiamos em cada um de nossos jogadores”, disse o treinador.

Desde 2017 no Tricolor, Marcelo Boeck renovou o contrato com o clube até o fim da temporada 2022. Com a camisa do Leão, o goleiro conquistou o acesso para a Série B em 2017 e os títulos da segunda divisão do Brasileirão e da Copa do Nordeste nos anos seguintes, além de fazer parte do elenco que conquistou a classificação inédita para a Libertadores.

Nesta temporada, o goleiro ainda não jogou como titular. Ao todo, são sete jogos da equipe no ano e Marcelo Boeck foi relacionado somente em três.

O Fortaleza jogará contra o Pacajus novamente pela Arena Castelão, em jogo de volta pelas quartas de final do Estadual no dia 2 de março, às 19h30.

