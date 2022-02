Com gramado instalado, reforma do Estádio Presidente Vargas será concluída em março

Equipamento esportivo está na reta final das obras e deve estar apto para ser utilizado pelos clubes cearenses no mês de abril. Além da reforma no gramado, PV investimento em novas tecnologias e passou por melhorias em diversos setores

Um dos palcos mais tradicionais do futebol cearense, o Estádio Presidente Vargas está próximo de voltar a receber jogos. Com 98% da implementação do gramado concluída, restando apenas demarcação das linhas e instalação das traves, o equipamento esportivo está na reta final das obras e deve estar apto para ser utilizado pelos clubes cearenses no mês de abril.

O investimento realizado na instalação do gramado foi em torno de R$ 2 milhões. Além da mudança e plantio da nova grama, a praça esportiva terá novos sistemas de drenagem e irrigação, com sensores modernos que reconhecem quando chove.

Sobre o assunto CBF define arbitragem dos jogos de Ceará, Ferroviário e Icasa na Copa do Brasil

Icasa admite erro na contagem de cartões e espera notificação do TJDF

FCF define locais dos jogos de volta das quartas de final do Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A boa qualidade do gramado do PV será fundamental para reduzir o número de jogos na Arena Castelão. Com as boas campanhas dos clubes cearenses na temporada passada, o calendário de jogos ficou cheio, sobrecarregou o Gigante da Boa Vista e gerou críticas às más condições do gramado da principal praça esportiva do Estado. Utilizado como hospital de campanha durante fase crítica da pandemia da Covid-19, em 2020, o PV passa por obras de qualificação nas estruturas desde julho de 2021.

Na temporada passada, o Ferroviário precisou mandar um jogo válido pela fase preliminar da Copa do Nordeste na Arena Dunas, em Natal (RN), após ser proibido de utilizar o Castelão. Na ocasião, a Secretaria do Esporte e da Juventude do Ceará (Sejuv), responsável pelo equipamento, negou a realização do jogo no equipamento com base em portaria que vetava partidas no estádio em um período inferior a 48 horas. A medida foi tomada justamente para reduzir os danos ao gramado.

Além das melhorias no gramado, o PV também passa por reformas nas estruturas funcionais, com melhorias nos vestiários, cabines de imprensa, banheiros, revestimentos de forros, pinturas de paredes, reparos de pisos e revitalização dos setores. Também houve investimento em novas tecnologias, com instalação de dois paineis de LED, catracas automatizadas e modernização do Circuito Fechado de TV.

Tags