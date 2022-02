Todos os gols do Ceará no ano foram marcados por jogadores que começaram como titulares

A vitória do Ceará por 2 a 1 contra o Iguatu nesta última terça-feira, 22, pelas quartas de final do Estadual, irritou a torcida alvinegra, que criticou a atuação do time no segundo tempo e vaiou os jogadores depois do apito final devido ao desperdício de oportunidades de gols ao longo do jogo.

Em coletiva após o jogo, o técnico Tiago Nunes assumiu a responsabilidade pela má atuação e afirmou que o desempenho da equipe está deixando a desejar não só no segundo tempo, mas também no primeiro.

As críticas sobre o baixo desempenho da equipe na segunda etapa é assunto no Ceará desde o início da temporada. As mudanças promovidas pelo treinador não surtiram efeito e o time reduz a intensidade, e acaba por não criar oportunidades de gol como no começo da partida.

Em levantamento, o Esportes O POVO apurou que todos os gols da equipe alvinegra foram marcados por jogadores que começaram no time titular, com exceção no jogo contra o Atlético-BA, que foi contra. Ao todo, são 11 gols marcados e nenhum por quem saiu do banco de reservas.

As assistências também foram todas realizadas por quem havia iniciado nos onze iniciais. São cinco passes para gol e também nenhuma efetuada por um substituto.

Esses números revelam a baixa produtividade da equipe na temporada quando um jogador que começou como titular deixa o gramado. Mesmo com mais energia do que o restante da equipe, os reservas não participaram diretamente de nenhum gol nos sete jogos do Ceará no ano.

Confira quem são os artilheiros e os garçons do Ceará no ano

Gols

Mendoza – 3

Zé Roberto – 2

Vina – 2

Victor Luís – 2

Kelvyn – 1

Assistências

Cléber – 1

Mendoza – 1

Zé Roberto – 1

Richard – 1

Richardson – 1

