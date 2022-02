Com foco no Cearense, Ceará fez treino em Salvador antes de retornar à Fortaleza

Alvinegro treinou no CT do Vitória na manhã deste domingo, com atividade destinada aos atletas que iniciaram o jogo contra o Atlético de Alagoinhas-BA no banco de reservas

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Alagoinhas-BA nesse sábado, 19, pela Copa do Nordeste, o Ceará já voltou seu foco para o Campeonato Cearense, onde estreia já na próxima terça-feira, 22, contra o Iguatu, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da fase de quartas-de-final.

O Alvinegro de Porangabuçu treinou na manhã deste domingo, 20, no CT do Vitória, em Salvador, com atividade destinada para os atletas que não iniciaram o jogo contra o Atlético-BA. Jogadores como Vina, Zé Roberto, João Ricardo e Mendoza, que costumam ser titulares no time de Tiago Nunes, foram poupados e iniciaram o último jogo no banco de reservas.

O elenco alvinegro retornou à capital cearense na tarde desse domingo, e se reúne na segunda-feira à tarde para realizar última atividade preparatória para o jogo de ida contra o Iguatu. Antes do treino, às 14 horas, o zagueiro Messias concederá entrevista coletiva no CT de Porangabuçu, que terá transmissão ao vivo do canal Vozão TV, no YouTube.

