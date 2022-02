Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra o Iguatu, pelo Estadual

Duelo marca a estreia do Vovô no Campeonato Cearense de 2022. Partida está marcada para terça-feira, 22, no Castelão, às 20 horas

O Ceará estreia no Campeonato Cearense nesta terça-feira, 22, diante do Iguatu, em partida marcada para às 20 horas, no Castelão. E o torcedor alvinegro já pode garantir presença via check-in ou compra de ingresso avulso.

Para os sócios-torcedores do Vovô, a plataforma do programa já está aberta para a reserva de lugares no estádio. Quanto aos bilhetes, estão sendo vendidos nas lojas oficiais do clube espalhadas por shoppings de Fortaleza e a partir da segunda-feira, 21, também haverá venda na sede do clube.

Os preços para acompanhar a partida do setores inferior norte e sul custam R$ 30, para o inferior central (bossa nova), R$ 50 e no setor premium R$ 200, todos com meia entrada também disponível. A venda dos ingressos seguirá até às 19 horas de terça-feira ou até enquanto durar a carga.

O Ceará vai enfrentar o Iguatu em dois jogos pela fase quartas de final do Estadual e foi sorteado como mandante do primeiro jogo. Se vencer, jogará por um empate na partida de volta, marcada para sábado, 26, em local ainda a definir.

Quem avançar dos dois vai encarar o Caucaia na semifinal do Campeonato Cearense.

