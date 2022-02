Ceará e Fortaleza farão jogos de ida como mandantes nas quartas do Cearense 2022

A Federação Cearense de Futebol realizou, nesse sábado, 19, os mandos de campo para as partidas de quartas-de-final do Campeonato Cearense 2022, entre Fortaleza x Pacajus e Ceará x Iguatu. E os dois times da capital farão o jogo de ida em casa e decidirão como visitantes.

Ceará e Iguatu farão o jogo de ida na próxima terça-feira, 22, na Arena Castelão, e o jogo de volta no sábado, 26, no estádio Morenão. Já a ida de Fortaleza e Pacajus vai ficar para quinta-feira, 24, na Arena Castelão, e a volta no dia 2 de março, também no gigante da Boa Vista.



Além de Pacajus e Iguatu, que terminaram em 3º e 4º na primeira fase do estadual, respectivamente, avançaram Caucaia e Ferroviário nas duas primeiras colocações. Esses últimos estão direto nas semifinais e aguardam adversário. A Raposa Metropolitana enfrentará o vencedor de Ceará e Iguatu, enquanto o Tubarão vai jogar contra que passar de Fortaleza e Pacajus, também em jogos de ida e volta.



Veja as datas e horários dos confrontos das quartas-de-final do Campeonato Cearense 2022

Jogos de ida:

22/02 20h00 Ceará x Iguatu - (Arena Castelão)

24/02 21h30 Fortaleza x Pacajus (Arena Castelão)

Jogos de volta:

26/02 17h45 Iguatu x Ceará (Morenão)

02/03 19h00 Pacajus x Fortaleza (Arena Castelão)

