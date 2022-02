Ceará bate Atlético-BA por 1 a 0 e abre vantagem na liderança da Copa do Nordeste

Com desfalques por lesão e alguns jogadores poupados para minimizar o desgaste pelo número elevado de jogos, Alvinegro tem mau desempenho coletivo, mas conta com gol contra marcado no 2º tempo para vencer equipe baiana

O Ceará entrou em campo na tarde deste sábado, 19, no estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA), para enfrentar o Atlético-BA, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Com desfalques por lesão e alguns jogadores poupados para minimizar o desgaste pelo número elevado de jogos, o Alvinegro teve desempenho abaixo do esperado, mas contou com gol contra do zagueiro atleticano no segundo tempo para vencer os donos da casa por 1 a 0 e voltar a vencer após dois jogos.

Com o resultado, o Ceará chega a terceira vitória em seis jogos disputados na competição e lidera o grupo B com 12 pontos conquistados. O Atlético segue com apenas quatro pontos e ocupa a quinta posição da chave A.

Na sequência da competição, o Alvinegro de Porangabuçu recebe o CSA-AL na Arena Castelão. Ainda sem dia e horário definido pela CBF, as datas base para a sétima rodada do certame regional são nos dias 5 e 6 de março. Antes de enfrentar o rival alagoano, o Vovô terá compromissos pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Brasil.

O Jogo

Com várias mudanças na equipe titular, o Ceará teve um desempenho abaixo do esperado diante do Atlético de Alagoinhas. O técnico Tiago Nunes deixou Vina, Mendoza e Zé Roberto no banco de reservas e escalou o Alvinegro com Jacaré, Iury Castilho e Cléber no comando de ataque. Sem entrosamento e com muitos erros na construção de jogadas, o Vovô praticamente não criou chances de gol no primeiro tempo.

Do outro lado, a equipe atleticana priorizou o confronto diante do CSA-AL, pela Copa do Brasil, e escalou o time reserva em campo. Mesmo com o time alternativo, os donos da casa conseguiu equilibrar forças com o Vovô com forte marcação e saídas rápidas nos contra-ataques.

A única chance real de gol do Vovô no primeiro tempo acabou desperdiçada pelo atacante Yuri Castilho. Após belo passe de Richardson, Jacaré venceu disputa com o marcador dentro da área e rolou para o camisa 99, que estava desatento e não conseguiu completar para o gol vazio.

Ciente do baixo desempenho ofensivo da equipe, o técnico Tiago Nunes promoveu as entradas de Vina e Mendoza no segundo tempo. Apesar das mudanças, o time alvinegro seguiu com dificuldades na criação e sofreu com algumas jogadas de perigo do Carcará.

A partida parecia caminhar para o 0 a 0, até que, aos 34 minutos, saiu o gol alvinegro. O atacante Gabriel Santos achou belo passe para Nino Paraíba. O lateral-direito invadiu a área e bateu cruzado tentando encontrar Vina, mas, no meio do caminho, o zagueiro Lídio tentou cortar o passe e acabou desviando a bola para o gol.

Nos minutos finais, a equipe mandante partiu para o ataque e esboçou uma pressão contra o Vovô, mas o goleiro Richard fez boas intervenções e garantiu a vitória dos comandados de Tiago Nunes fora de casa.

