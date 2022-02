Valorização e igualdade: Ceará, Fortaleza e outros oito clubes fundam o Forte Futebol

Com o objetivo de analisar e responder assuntos que possam impactar de alguma forma o rumo do futebol brasileiro, como novas possibilidades de investimentos em clubes, competições e ligas independentes, 10 clubes da Série A se uniram, entre eles Ceará e Fortaleza, para a criação do grupo Forte Futebol.

Além do Vovô e Leão, América-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Coritiba, Cuiabá, Goiás e Juventude também aderiram ao movimento, que é aberto — ou seja, qualquer outro clube pode participar — e sem sócios fundadores. O intuito do grupo é de fortalecer, unir e valorizar o futebol nacional.

"Com as novas possibilidades de investimentos, tanto nos clubes brasileiros como também nas competições, têm surgido interessados no mercado dispostos a gerir e administrar uma Liga de Clubes no país. Um assunto que nós já vínhamos há alguns anos trazendo ao debate e buscando a adesão de todos. Como nunca tivemos uma instituição de classe forte e unificada, não foi possível", descreveu o comunicado oficial divulgado por Ceará e Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as principais metas do grupo está a capacitação de análise de propostas, para que possam ser comparadas com outros modelos existentes no mundo, evitando, por exemplo, projetos excludentes, que priorize um nicho de clubes. “Buscamos também empoderar a nossa voz, para nos sentirmos representados e darmos nosso parecer em quaisquer discussões sobre o assunto”, reforçou o comunicado.

Tags