FCF irá realizar teste de VAR na partida entre Caucaia e Iguatu, pelo Campeonato Cearense

A Federação Cearense de Futebol (FCF) irá realizar nesta quarta-feira, 16, teste para utilização do VAR em torneios no Estado. Pela 13ª rodada do Campeonato Cearense, Caucaia e Iguatu irão se enfrentar no estádio Ronaldão, em Pacajus, e o jogo será utilizado para os testes do árbitro de vídeo.

A tecnologia irá acompanhar toda a partida, mas não irá interferir no jogo, não tendo qualquer contato com a arbitragem. A empresa responsável pelo serviço será a 2LIVE. A ideia é que seja utilizado uma espécie de "VAR Light", que consiste em um projeto que possibilita a utilização da ferramenta com menos equipamentos.

O presidente da Comissão de Arbitragem da FCF e Instrutor do VAR, Paulo Silvio, comentou sobre a utilização do serviço no futuro. “A FCF está testando esta tecnologia no João Ronaldo para que possamos ampliar a utilidade dela em mais jogos. Hoje, contamos com a Arena Castelão e o estádio Domingão que estão aptos a receber o árbitro de vídeo e queremos aumentar as opções para utilizarmos nas Semifinais e Finais do estadual”, pontuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A 13ª rodada do Campeoanto Cearense irá ocorrer nesta quarta-feira, 16. Icasa, Ferroviário, Caucaia e Atlético Cearense enfrentam Maracanã, Pacajus, Iguatu e Crato, respectivamente. A primeira fase do certame acaba após 14 rodadas, com a definicação dos rebaixados e das equipes que irão para as fases seguintes do certame.

Tags