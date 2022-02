Após suspensão do Crato do Estadual, Ferroviário será declarado vencedor por WO

Após o TJDF-CE acolher o pedido da Federação Cearense de suspender o Crato do Campeonato Cearense, a partida que aconteceria neste sábado será considerado WO a favor do Ferroviário

A partida entre Crato e Ferroviário, que aconteceria no próximo sábado, 19, será considerada como WO a favor do Tubarão. Isso porque a Federação Cearense de Futebol solicitou a suspensão da equipe do Cariri no campeonato ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará, que acatou ao pedido. Com a decisão, o Ferrão está garantido nas semifinais da competição.

Na segunda posição da tabela com 23 pontos, o Ferroviário precisava apenas de um empate na última rodada para se garantir matematicamente nas semifinais do Estadual.

Conforme apurou o Esportes O POVO, os demais resultados dos jogos do Crato na competição serão mantidos, e a equipe será investigada, desde a diretoria até os atletas, pela Comissão de Ética da CBF e pelo Ministério Público.

Confira a nota oficial da FCF sobre a suspensão do Crato

NOTA OFICIAL - Suspensão do Crato Esporte Clube

A FCF contratou os serviços de empresa terceirizada (Sportradar) para que realizasse a detalhadamente investigação de possível manipulação de resultados nas disputas do Campeonato Cearense 1XBET 2022. Tendo em vista o vazamento de áudios onde revelava um ajuste de combinação de gols, número de escanteios etc.

Informamos que nesta quarta-feira (16/02) a FCF, através de sua diretoria jurídica composta pelos advogados Leandro Vasques e Eugênio Vasques, a pedido do presidente Mauro Carmélio, requereu Medida Inominada em caráter de urgência e cautelar junto à presidência do TJDF-CE, contra a equipe do Crato Esporte Clube pelos fatos constatados pela empresa (Sportradar) contratada, que demonstrou flagrante e indisfarçável indício de manipulação de resultados.

Diante disso, acolhendo o requerimento da diretoria jurídica da FCF, o presidente do TJDFCE Dr. Fred Bandeira, concedeu medida liminar suspendendo o Crato da competição a fim de manter a lisura do Campeonato Cearense 1XBET 2022 e em prol do princípio “pro competitione”, sem prejuízo das apurações em curso no inquérito desportivo nº 203/2022, em curso igualmente no TJDF-CE.

Informa-se ademais que o resultado do jogo entre Ferroviário e Crato, que ocorreria no próximo sábado (19), diante da decisão do TJDF-CE, será considerado como WO da equipe da Região do Cariri, nos termos do regulamento do campeonato.

Por derradeiro, a FCF, que já esteve em reunião com o Procurador Geral de Justiça manifestando sua preocupação e requerendo o suporte daquele órgão na investigação dos fatos que orbitam o cenário desportivo, também está acompanhando as investigações que igualmente tramitam no âmbito do TJDF, tendo se colocado sentinela e colaborativa em todas as apurações para que se possa identificar aqueles que querem tisnar a imagem e a credibilidade do certame que é o campeonato cearense de futebol, punindo os culpados e depurando do futebol cearense os elementos nocivos que tentam mancha-lo. Não descansaremos enquanto todos não forem exemplarmente punidos.

