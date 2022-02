Com clubes cearenses presentes, CBF realiza congresso técnico da Série D

Com aumento nas cotas de participação, entidade e 64 equipes que disputarão a Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro decidiram manter formato de disputa da temporada anterior. Crato, Icasa e Pacajus serão os representantes cearenses na competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reuniu, na tarde desta quarta-feira, 16, os 64 clubes participantes da Série D do Campeonato Brasileiro para a realização do conselho técnico da competição. Durante a reunião virtual, foi definido o formato da disputa, premiação e outros itens inerentes a realização do certame. Crato, Icasa e Pacajus serão os representantes cearenses na competição nacional em 2022.

Durante a reunião, os clubes optaram excluir a fase preliminar e manter o restante do formato de disputa adotado na temporada passada, com os 64 clubes divididos em oito grupos na primeira fase. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para as fases seguintes, com duelos decididos em jogos de ida e volta. Os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C do ano seguinte.

Além disso, o presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou aumento nas cotas de participação na competição. A entidade irá distribuir R$ 8,5 milhões em premiações. Cada clube receberá R$ 120 mil. Outros R$ 500 mil serão distribuídos entre os quatro primeiros colocados.

Com 23 datas, a Série D do Campeonato Brasileiro está prevista para acontecer entre os dias 17 de abril e 25 de setembro.

