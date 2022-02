Ceará acerta o empréstimo do lateral-direito Igor ao CSA

O jogador de 23 anos, que tem contrato com o Vovô até o fim de 2023, perdeu espaço no elenco com as chegadas de Michel Macedo e Nino Paraíba

O Ceará acertou o empréstimo do lateral-direito Igor para o CSA, clube alagoano que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Contratado pelo Vovô no segundo semestre de 2021, o atleta de 23 anos atuou em 15 partidas com a camisa preto-e-branco, todas pela Série A, mas perdeu espaço no setor com as chegadas de Michel Macedo e Nino Paraíba.

O Alvinegro de Porangabuçu chegou a negociar o empréstimo do lateral-direito com o Portimonense, clube da primeira divisão da liga de Portugal, mas o acordo não foi concretizado. O vínculo de Igor com o Ceará vai até o fim de 2023.

Desta forma, o lateral-direito torna-se o sexto jogador emprestado pelo Vovô em 2022. Além de Igor, o Ceará também cedeu o volante Pedro Naressi (Sport-PE), os atacantes Cristiano (São José-RS) e Leandro Carvalho (Náutico-PE), o zagueiro Allan Uchôa (CRB) e o lateral-esquerdo Alessandro (Botafogo-PB).



