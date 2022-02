Victor Luís quer marcar mais gols de falta durante a temporada pelo Ceará

Em coletiva cedida nesta quinta-feira, 17, jogador revelou, em tom de humor, pressão do pai por mais tentos de falta e alegria da família por início de temporada com gols marcados para o Vovô

Titular em quatro jogos disputados pelo Ceará na Copa do Nordeste, Victor Luís possui dois gols marcados pelo Alvinegro, sendo um deles de falta. Sucinto nas cobranças, o camisa 33 explicou em coletiva cedida nesta quinta-feira, 17, que gosta de aperfeiçoar os chutes de longa e curta distância e explanou o desejo de seguir marcando dessa maneira na temporada.

"Eu arrisco bastante. Até me zoaram no outro jogo em que eu bati uma falta e cobrei mal demais (risos). Tive uma cobrança dentro de casa, do meu pai, mas procuro arriscar, pois treino para isso. Depois dos treinos eu sempre fico perturbando os goleiros e procuro aperfeiçoar as batidas de perto e de longe da área. Creio que consigo levar essas coisas para o jogo. Vou continuar treinando para fazer mais gols de bola parada nessa temporada", disse o atleta, que também se descreveu como grato pelos momentos em que balançou as redes para o Alvinegro.

"Gratificante demais. A gente trabalha para fazer bons jogos, dar assistências, e fazer dois gols dentro de uma partida é muito bom, ainda mais vestindo a camisa do Ceará. Poder reviver momentos aqui no Castelão me deixa feliz, deixa minha família feliz", pontuou.

Ainda sobre os gols de falta, Victor Luís contou que treina jogadas com bola parada desde as categorias de base e revelou suas principais inspirações. "A maioria dos meus gols nas categorias de base eram de bola parada. Sempre tive Roberto Carlos como inspiração. Não tem como não falar dele nessas cobranças de força. Outro cara que sempre procurei entender as batidas dele era o Marcos Assunção. Grande parte dos jogos do Palmeiras eram resolvidos numa cobrança de falta feita por ele. Observava muito, mas até hoje é difícil explicar o que ele fazia com a bola. Ninguém conseguiu superá-lo nesse sentido. Procuro aperfeiçoar nos treinos, pois é um reflexo do jogo. Se a gente treinar bem no dia a dia, podemos levar isso pro jogo", falou.

Sobre o duelo do Ceará diante do Atlético Alagoinhas, pela Copa do Nordeste, o lateral frisou que deve ser um jogo difícil, mas que a equipe tem se preparado para qualquer surpresa do time adversário. "Temos que estar preparados para qualquer tipo de situação. Muito complicado falar da maneira que a equipe irá jogar, pois muitas vezes esperamos uma coisa e o time chega com uma equipe diferente. É complicado as mudanças jogo após jogo. A gente não pode esperar facilidade. Com certeza será um jogo difícil, mas estamos trabalhando a cada dia", afirmou.

