Ceará acerta o empréstimo do volante William Oliveira para o Sport

A diretoria alvinegra optou por não estender o vínculo do atleta com o clube, que vai até o fim de 2022. Desta forma, o volante não retorna mais ao Vovô e ficará livre no mercado em 2023

O Ceará acertou o empréstimo do volante William Oliveira ao Sport-PE até o fim da temporada de 2022. Outros quatro clubes da Série B tinham interesse na contratação, mas o atleta de 29 anos optou pelo clube pernambucano. O jogador já não consta mais no site oficial do Vovô.

O vínculo entre William Oliveira e o Ceará vai até dezembro deste ano, mas a diretoria alvinegra optou por não estender a duração do contrato. Desta forma, o jogador ficará livre em 2023 para assinar de forma definitiva com qualquer outro time.

Sobre o assunto João Ricardo mira título da Copa do Nordeste: "O Ceará vai brigar para ser campeão"

Arthur Cabral desembarca na Itália para assinar contrato com a Fiorentina; veja vídeo

Ceará estreia na temporada diante do Sergipe pelo Nordestão repleto de desfalques

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do carioca, o Vovô também cedeu por empréstimo o meio-campista Pedro Naressi ao Sport. Nesta temporada, o Leão da Ilha irá disputar a Copa do Nordeste, a Série B do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Pernambucano.

O volante participou de toda a pré-temporada com o elenco alvinegro. Na última segunda-feira, 24, o atleta foi diagnosticado com Covid-19 e se isolou para cumprir período de isolamento. Com a saída de William Oliveira, o Vovô incluiu Kelvyn no quadro de volantes no site oficial do clube.



Contratado pelo Ceará em 2019, após boa passagem pelo Sampaio Corrêa-MA na temporada anterior, William Oliveira viveu seu melhor momento no clube em 2020, sob o comando de Guto Ferreira. O jogador chegou a ser titular durante alguns jogos, mas perdeu espaço na última temporada. Com a camisa alvinegra, o volante atuou em 59 partidas e marcou apenas um gol.

Tags