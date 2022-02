Consistente, Richard é um dos destaques do Ceará no início de 2022; veja os números

Entre os principais investimentos financeiros do Vovô para 2022, o volante tem se firmado na equipe titular do treinador Tiago Nunes com boas atuações e números

Adquirido por R$ 1 milhão, o volante Richard foi um dos principais investimentos do Ceará no mercado da bola visando a temporada de 2022. Dentro de campo, o atleta de 27 anos tem correspondido com atuações consistentes, seja em aspectos defensivos, com desarmes e interceptações, como nos momentos de criação e saída de bola, papel que tem desempenhado com eficiência no sistema do treinador Tiago Nunes.

Titular em quatro dos cinco jogos que o Alvinegro de Porangabuçu disputou neste ano, o volante é o que mais acertou passes entre todos do elenco do Vovô: 192 de 203 tentativas, o que representa 94,58% de efetividade no fundamento. O camisa 25 também tem tido bom aproveitamento nos lançamentos, concluindo 5 dos 7 que tentou, ou seja, 71,43%. No esquema tático de Tiago Nunes, é Richard quem, por muitas vezes, faz a transição da bola entre o campo de defesa e o ataque.

Defensivamente, o jogador se destaca pela boa capacidade de desarme e interceptação. Neste recorte de jogos que esteve em campo, o volante roubou 10 bolas, cinco a mais que o segundo colocado do quesito entre os jogadores alvinegros, que é Luiz Otávio, com cinco. Richard lidera também o número de interceptações do escrete preto-e-branco, com quatro no total.



