Ferroviário cede 1 a 1 para Pacajus e empata a quinta seguida no Cearense

Tubarão da Barra abriu o placar no começo do jogo, mas não conseguiu matar a partida e sofreu empate no segundo tempo; Equipe coral garantiu vaga pelo menos nas quartas de final

O Ferroviário empatou sua quinta partida consecutiva ao ceder empate por 1 a 1 contra o Pacajus, no Elzir Cabral. Edson Cariús abriu o placar no começo do jogo, e o Tubarão não matou o jogo e sofreu o empate no segundo tempo, com gol de Adilson Canga.

Com o resultado, o time coral garantiu vaga na próxima fase, mas ainda pode ficar fora dos dois primeiros e jogar as quartas de final, fase onde entram Ceará e Fortaleza. O Pacajus também se garantiu entre os quatro primeiros e estará na próxima fase, confirmando também uma vaga na Série D 2023, garantindo calendário nacional pelo segundo ano consecutivo, já que também jogará a quarta divisão em 2022.

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado, 19, quando visita o já rebaixado Crato. Já o Pacajus, recebe no mesmo dia o outro clube despromovido, o Atlético Cearense. As duas partidas acontecem às 15 horas.

O jogo

O Ferroviário começou o jogo pressionando desde o início. Já aos 50 segundos, Mauri chegou pela direita e lançou Madson, que cruzou para Edson Cariús balançar as redes, mas o bandeirinha assinalou impedimento no lance.

O Tubarão continuou em cima e aos 8 teve mais uma boa chance em chute de Gabriel Silva, mas a bola acabou passando pelo lado esquerdo do gol. Até que aos 11, o Ferrão conseguiu abrir o placar. Gabriel Silva arriscou mais um chute da entrada da área, o goleiro defendeu, e no rebote, Roni rolou para Edson Cariús colocar o Ferroviário na frente.

Mesmo após o gol, o Tubarão da Barra continuou tendo o domínio das ações, e chegava com perigo, principalmente pelo lado esquerdo. O Pacajus só veio ter chance aos 36 minutos, em cobrança de falta de Rayro, que a bola passou à direita do gol.

O jogo seguiu com muitas faltas e poucas oportunidades até o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Ferroviário teve sua primeira chance já aos 4 minutos. Madson cruzou para Wandson, que dominou, chutou forte e a bola foi pela rede do lado de fora.

A reação do Pacajus veio aos 8 minutos. Felipe chegou pelo lado direito, cruzou rasteiro e a bola sobrou para Adilson Canga deixar tudo igual na Vila Olímpica Elzir Cabral.

O Ferroviário sentiu o gol de empate, e mesmo com as mudanças, não conseguiu mais criar chances. Só veio levar perigo aos 34 minutos, em um chute do Wandson na rede pelo lado de fora.

O Ferrão ainda tentou uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu alterar o placar.

