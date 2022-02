Ferroviário empatou mais da metade dos jogos que disputou desde a Série C 2021

Apesar de manter invencibilidade no Cearense, excesso de empates impediram time coral de chegar à liderança do Estadual. Situação se repetiu na temporada passada e foi determinante para as eliminações da equipe no Pré-Nordestão e na 3ª Divisão em 2021

O empate por 1 a 1 diante do Pacajus na tarde desta quarta-feira, 16, manteve a invencibilidade do Ferroviário no Campeonato Cearense, mas acendeu o alerta para uma situação que acompanha o Tubarão da Barra desde a temporada passada: o excesso de empates. Desde a Série C 2021, a equipe coral empatou 56% dos jogos que disputou.

Neste período, o Ferroviário entrou em campo em 34 partidas, com 19 empates, além de 11 vitórias e quatro derrotas. O excesso de igualdades impediram time coral de chegar à liderança do Estadual — posição que garante vaga na Copa do Brasil em 2023 — e foi determinante para as eliminações da equipe na Pré-Copa do Nordeste e na Série C do Campeonato Brasileiro na temporada passada.

No certame regional, o Tubarão foi eliminado nos pênaltis após dois empates contra o Floresta no tempo normal. Na Terceirona, o escrete coral deu adeus à competição ainda na fase de grupos. Na ocasião, o clube cearense chegou a ter posição confortável no G4, mas teve uma sequência de seis empates, caiu na tabela de classificação e acabou eliminado por uma diferença de apenas dois pontos.

